Dubbele pech voor Belgisch koppeltje tijdens fietsvakantie in Italië HR

26 augustus 2019

16u20

Bron: La Stampa, Quotadiano Piemontese 2 Reizen Een ongeluk komt nooit alleen. Een Belgisch koppeltje dat met de tandem in Italië op vakantie is, kan ervan meespreken. Net toen ze zaterdag in de Alpen aan een afdaling begonnen, braken de remmen van hun fiets. Door de valpartij die volgde, belandde Annouskha (22) in het ziekenhuis. Maar dat was slechts hun eerste portie ongeluk.

“We begonnen onze fietstocht in de Pyreneeën”, vertelt Andrè Geoffrey (26) uit Luik in La Stampa. “Van daaruit ging het via het zuiden van Frankrijk naar Italië, eerst richting Alpen en later de Dolomieten. We waren net Italië binnengereden toen in de afdaling van de Colle dell’Agnello onze remmen het begaven.”

Bij de valpartij die volgde, brak zijn Annouskha haar knie. “We kregen gelukkig meteen hulp van voorbijgangers. Samen belden we de hulpdiensten. Annouskha werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.”

Haar vriend Geoffrey liep kneuzingen op. Hij slaagde erin een slaapplaats te vinden op een boerderij in Savigliano. Uitbater Matteo Allocco pikte hen op in het ziekenhuis. In alle drukte was de beschadigde (maar herstelbare) tandem van het koppeltje in de berm achtergebleven op de plaats van het ongeval.

De volgende dag reed Geoffrey samen met Alloco de bergen in om de fiets op te halen. Bij hun aankomst bleek de tandem echter verdwenen. “We vroegen in de buurt om informatie”, zegt Geoffrey. “Mensen hadden de fiets rond 14 uur nog gezien, maar tegen 15 uur was hij verdwenen.”

Huwelijkscadeau

“Nieuw kost die fiets 5.000 euro”, zegt de Belg. “Deze was wel al 7 à 8 jaar oud, maar ik denk dat hij toch nog 1.500 euro waard was. Maar er is meer dan het geld. We hadden de fiets geleend van een bevriend koppel, die hem als huwelijkscadeau kregen. We willen hem dus echt wel terug. Op het zadel staat het telefoonnummer van de eigenaar, dus we hopen erop dat iemand ons zal contacteren.”

Ze lanceerden ook een oproep op sociale media. Of die al resultaat heeft opgeleverd, is niet duidelijk.

