Dubai laat in juli weer toeristen toe na coronalockdown

21 juni 2020

20u50

Het Golfstaatje Dubai laat vanaf 7 juli weer toeristen toe. Het emiraat ging ruim drie maanden geleden op slot in de strijd tegen het coronavirus.

Bezoekers moeten zich wel strikt aan de coronamaatregelen houden. En ze moeten ook een recent bewijs kunnen tonen dat ze niet besmet zijn met Covid-19. Als ze dat niet hebben, worden ze bij aankomst op het vliegveld getest. Iemand die positief blijkt, moet twee weken in isolatie.

Burgers en andere inwoners van Dubai mogen vanaf dinsdag weer reizen.



Dubai is een van de zeven Verenigde Arabische Emiraten, die tot nu toe 45.000 coronabesmettingen registreerden en iets meer dan driehonderd coronadoden.



