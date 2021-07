Drukte op Europese wegen door vakantie-uittocht: hier sta je het langst stil

Rond 7 uur is het in Frankrijk al erg druk, maar verloopt het verkeer al bij al nog vrij vlot, met hier en daar kleinere files. De grootste vertraging lopen automobilisten er voorlopig op de A7 op tussen Lyon en Orange: de reistijd is er zowat een halfuur langer. Ook voor de Mont Blanctunnel is het 35 minuten aanschuiven.

In Duitsland zijn er vooral vertragingen in het zuiden richting Oostenrijk en Zwitserland. Op het drukste vakantietraject van Würzburg over Nuremberg naar Salzburg loopt de vertraging volgens VAB op tot al meer dan 3 uur en 20 minuten.

Op de grens van Oostenrijk naar Slovenië bedraagt de wachttijd voor de Karawankentunnel intussen al 50 minuten.

Voor de Gothardtunnel in Zwitserland richting Italië staat er momenteel al 14 kilometer file, met volgens Touring een vertraging van 2 uur en 20 minuten tot gevolg. Ook verderop aan de grens met Italië staat er al zowat 7 kilometer file.

In Italië is het momenteel erg druk op de A1 van Milaan over Firenze naar Rome. Er staat file ter hoogte van Bologna.

