Drukste vliegroute ter wereld verbindt Seoel met dit eilandje waar je nog nooit van hebt gehoord

12 mei 2018

14u03

Bron: Business Insider, Google 4 Reizen Het afgelopen jaar namen liefst 11 miljoen mensen een vlucht tussen de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel en… Jeju, de hoofdstad van het Zuid-Koreaanse eiland Jejudo. Daarmee is deze vliegroute met voorsprong de allerdrukste ter wereld. Ter vergelijking: de vliegroute Londen – New York heeft jaarlijks ‘slechts’ 3 miljoen passagiers.

Elk jaar nemen zo’n 11 miljoen mensen een vlucht van een klein uur tussen Seoel en Jeju, dat is 3 miljoen meer dan de op één na drukste vliegroute ter wereld, die tussen Tokio en Sapporo. De route is zelfs zo populair dat er in Seoel elk kwartier een vliegtuig naar Jeju vertrekt. En dagelijks leggen zo’n 200 vliegtuigen de route af.

Waarom vliegen zoveel mensen naar Jeju? Het eiland wordt ook wel het ‘Hawaii van Zuid-Korea’ genoemd en is erg in trek bij (vooral Chinese) toeristen. Omdat er geen visumplicht geldt op Jejudo zakken Chinezen massaal naar het eiland af. De vele casino’s op Jejudo worden druk bezocht, omdat die in China verboden zijn.

Love Land

Niet alleen de casino’s zijn populair op Jejudo, ook de adembenemende natuurpracht lokt elk jaar miljoenen toeristen. De Hallasanvulkaan op het eiland is met 1.950 meter het hoogste punt van Zuid-Korea en excursies brengen toeristen langs prachtige meren en vulkanische landschappen. Nog een populaire attractie op Jejudo is Love Land, een pretpark waar educatieve seksfilms te zien zijn.

Duister toerisme

Volgens de lokale bevolking heeft Jeju ook een donker kantje. In 1948 werd een door communistische sympathisanten geleide opstand gewelddadig neergeslagen door de Koreaanse regering en het Amerikaanse leger. Tienduizenden eilandbewoners kwamen om het leven en vele anderen moesten vreselijke wreedheden doorstaan. In 1992 werd een grot vol lichamen van slachtoffers van de opstand ontdekt. Veel toeristen zakken ook naar het eiland af om de duistere geschiedenis van het eiland te leren kennen.