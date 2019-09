Droomreis van Vlamingen naar VS draait uit op nachtmerrie: “We willen naar huis” HR

15 september 2019

10u51

Bron: Eigen berichtgeving 10 Reizen De droomvakantie van drie Vlamingen in de VS is uitgedraaid op een nachtmerrie. Op de eerste dag kreeg een van hen een zware aanval van vertigo of draaiduizeligheid. Hij belandde in het ziekenhuis. Sinds hij daar werd ontslagen, is Peter vastgekluisterd aan zijn hotelbed. “We willen naar huis”, klinkt het. Daarvoor rekenen ze op hun verzekering, maar dat blijkt moeilijker dan verwacht.

Peter, Anneleen en Robby, allemaal uit de buurt van Leuven, vertrokken op vrijdag 6 september vanuit Zaventem. Het doel: een rondreis in de Verenigde Staten. Met vertrek vanuit Los Angeles, om daarna via onder meer San Francisco en Las Vegas naar de Grand Canyon te reizen. Om dan op 20 september terug naar België te vliegen.

Maar al op de eerste vakantiedag ging het fout. “Peter werd ‘s avonds plots draaierig”, zegt Anneleen. “Hij had last van oorsuizingen.” De dag erna leek het beter te gaan, maar op maandag startte het opnieuw. “Tijdens een bezoek aan de pier van Santa Monica, werd Peter heel duizelig. Een politieman verwittigde de hulpdiensten. Daarna ging het met een ambulance naar het ziekenhuis.”

Evenwichtsorgaan

Een MRI-scan sloot uit dat het om een infarct ging. Peter was getroffen door vertigo of draaiduizeligheid. Dat wordt veroorzaakt door een verstoring van het evenwichtsorgaan. Als dit klein kwetsbaar orgaantje binnenin het oor niet goed werkt, krijgen je hersenen verkeerde informatie doorgestuurd over de positie van je lichaam ten opzichte van je omgeving. Je kan er ook misselijk van worden en braakneigingen krijgen.

“Toen we aankwamen in ons hotel, moest Peter vijf meter stappen”, zegt Anneleen. “Hij zakte meteen door zijn benen en moest overgeven. Sindsdien ligt hij permanent in bed. Hij kan nauwelijks eten of drinken. Rechtop zitten in bed lukt zelfs niet.”

“Enkele hotels en activiteiten die we al gereserveerd hadden, kon ik gelukkig nog annuleren”, zegt Anneleen. De drie vrienden zitten voorlopig vast in een hotel waar ze eigenlijk maar één nacht zouden blijven.

Verzekering

Gelukkig kan je in zo'n geval rekenen op je reisverzekering, zou je denken. “We hebben een reisverzekering waarvoor we maandelijks 17 euro betalen aan Belfius”, zegt Anneleen. “Nu we ze nodig hebben, blijkt dat moeilijker dan verwacht. Een dokter hier schreef al een brief met de vraag om Peter vroeger naar huis te laten terugkeren, én leverde een ‘fit to fly’-document af. Maar de verzekering houdt ons al dagenlang aan het lijntje. Ze blijven maar om nieuwe documenten vragen. Of zelfs om documenten die we hen al bezorgd hebben.”

Repatriëring

Uiteindelijk kreeg ze via haar ouders in België te horen dat de verzekering beslist heeft dat repatriëring niet nodig is, omdat behandeling ook lokaal mogelijk is. “Maar hier zeggen de dokters ons dat er geen behandeling is. Ze zeggen dat je gewoon wachten tot het over is. Dat kan enkele dagen, maar ook enkele weken duren.”

“Heel onze vakantie is om zeep. En als je de verzekering eens echt nodig hebt, voelt het aan alsof ze je niet willen helpen”, vervolgt Anneleen. “Ze zeggen ons doodleuk dat mensen wel vaker niet akkoord zijn met hun beslissing. Toch vreemd dat als je een hele week ziek in bed ligt, dat ze je niet kunnen repatriëren. Ik hou er een slecht gevoel aan over.”

Bij Belfius kan voorlopig niemand reageren.

Meer over Peter

Anneleen

gezondheid