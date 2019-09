Droombaantje? Voor 22 euro per uur Guinness proeven in Dublin Priscilla van Agteren

27 september 2019

23u57

Drink je graag een Guinness? Een Ierse reiswebsite zoekt een liefhebber van het donkere bier om deze winter als betaald proever af te reizen naar Dublin. Vergoeding: 22 euro per uur. Geïnteresseerden moeten het wel opnemen tegen de bijna 8.000 sollicitanten die al hebben gereageerd.

Een baantje als bierproever, dat klinkt als een reclamestunt maar is het niet, bezweert The Irish Road Trip. De reiswebsite zoek een liefhebber van Guinness-bier om in november of begin december naar Dublin te komen. Daar maakt hij of zij een rondgang langs verschillende pubs die erom bekend staan de beste Guinness te schenken.

Recensie

De taakomschrijving is simpel: de proever bezoekt iedere pub op de lijst die de website heeft gemaakt van de beste plekken voor een glas Guinness, bestelt een pint, proeft, maakt een foto en schrijft een recensie van 250 woorden over het biertje. Voor de werktrip moet je vier weken beschikbaar zijn en, uiteraard, boven de 18 jaar zijn om legaal de pint te kunnen proeven.



De reiswebsite benadrukt dat dit droombaantje een echte functie is. Het is wel de bedoeling dat je op verantwoorde wijze het bier proeft en het in de pubs dus niet te gek maakt. Per pubbezoek krijg je een vergoeding van 22 euro per uur (er wordt uitgegaan van een bezoek van twee uur) en betaalt je opdrachtgever twee glazen Guinness.

Uit de hand gelopen

Klinkt dit je als muziek in de oren? Je bent niet de enige. De reacties op dit unieke baantje beginnen ondertussen een beetje de spuigaten uit te lopen, aldus de reiswebsite. Op moment van schrijven zijn er al 7.850 sollicitaties binnen. Toch zijn nieuwe aanmeldingen nog steeds welkom. Geïnteresseerden hebben nog tot en met zondag de tijd om hun gegevens op de website in te vullen. Met een korte review van de laatste pint Guinness die zij gedronken hebben, moeten zij duidelijk maken dat zij de beste kandidaat voor de baan zijn.