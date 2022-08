Droom je van huis op idyllisch eiland? Sardinië schenkt bedrag tot 15.000 euro aan wie naar daar verhuist

Voor het eerst zonder kleren op vakantie? Onze reisexpert tipt de leukste bestemmin­gen: “Hier vind je ook campings die deels naturis­tisch zijn”

Voor veel mensen is het misschien een brug te ver, maar naturismevakanties worden jaar na jaar steeds populairder. Eigenlijk is er ook weinig verschil met een dagje ontspannen in een publieke sauna. Maar hoe weet je of het iets voor jou is? Onze reisexpert Johan Lambrechts geeft de etiquetteregels waar je best rekening mee houdt en vertelt waar je terechtkunt. “Net als bij een gewone vakantie hebben naturisten hun koffer bij. Als het ’s avonds koud wordt, komen er truien en broeken tevoorschijn.”

20 augustus