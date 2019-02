Dronken bestuurder belandt met auto op skipiste en glijdt naar beneden HR

02 februari 2019

16u54

Bron: Polizei Nachrichten 0 Reizen Een 46-jarige bestuurder is afgelopen nacht in Oostenrijk met zijn auto op een skipiste beland en een stuk naar beneden gegleden. De Duitser raakte gelukkig niet gewond. Hij bleek dronken.

De man was vrijdagavond net na 1 uur met zijn wagen vertrokken aan een bar in het centrum van Neukirchen am Großvenediger, in de buurt van Zell am See en Gerlos, in het Salzburgerland. Toen hij met zijn wagen draaide, belandde hij op een skipiste en schoof 50 meter naar beneden, alvorens hij tot stilstand kwam. Toen hij van de skipiste af wilde rijden, reed hij zich met zijn achterwielen vast in de sneeuw.

Uit een alcoholcontrole bleek dat de man 1,52 promille alchohol in het bloed had. Zijn rijbewijs werd ter plaatse ingetrokken. De bestuurder draait ook op voor de kosten om zijn wagen opnieuw naar de openbare weg te slepen.

Bekijk ook: