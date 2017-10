Drone botst bijna op Brits vliegtuig met 130 passagiers: "Het had in een tragedie kunnen eindigen" ESA

17u36

Bron: BBC 37 thinkstock Illustratiebeeld Reizen "Een groter vliegtuig had de drone misschien niet kunnen ontwijken. Volgens de kapitein werden 130 levens op het spel gezet", staat in een rapport van het UK Airprox Board te lezen. In juli vloog een drone rakelings over de vleugel van een vliegtuig boven de Londense luchthaven Gatwick Airport. Dat schrijft de BBC.

De eerste officier van het vliegtuig dat zich klaarmaakte om te landen zag op 9 juli een zwart object dichterbij vliegen. Eerst dacht hij dat het een vogel was, maar het bleek een drone te zijn met een diameter van ongeveer 1 meter lang met vier propellers.

Volgens piloot Steve Landells "was het een zorgwekkende ontwijking dat in een tragedie had kunnen eindigen". Het vliegtuig kon veilig landen.