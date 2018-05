Dringend 300 redders gezocht Nancy Nuttin Delphine Vandenabeele

06 mei 2018

22u05 0 Reizen Met het prachtige weer van dit weekend was het erg druk in recreatiedomeinen en aan zwemvijvers, maar veilig zwemmen was niet overal mogelijk. Omdat er een nijpend tekort is aan mensen die de veiligheid garanderen, is de VDAB dringend op zoek naar 300 extra redders.

Redder zijn is stilaan een knelpuntberoep. Dat werd nog maar eens duidelijk tijdens het warme weekend waarin veel mensen in openbare domeinen gingen zwemmen. Volgens de VDAB zijn er op dit moment maar liefst 300 openstaande vacatures in zwembaden en zwemvijvers in Vlaanderen. En die raken niet ingevuld.

Om de vele zonnekloppers toch de kans te geven een frisse duik in het water te nemen, schakelden veel recreatiedomeinen en zwemvijvers bij dit warme weer jobstudenten in.