Drie toeristen in Alicante door tijgermug besmet met chikungunya-virus mvdb

15 juni 2019

13u53

Bron: Diario Informacion - SpanjeVandaag 4 Reizen Drie toeristen in de Spaanse stad Alicante zijn vorige maand besmet geraakt met het chikungunya-virus. Ze zijn wellicht gebeten door een besmette tijgermug, het beruchte insect dat sinds enkele jaren in Zuid-Europa weet te overwinteren. Ook in Benidorm waar veel Belgische vakantiegangers verblijven, is de mosquito tigre al waargenomen.

Het Spaanse ministerie van Gezondheid neemt maatregelen. Verschillende veiligheidsprocedures zijn in werking gesteld voor het geval er nieuwe besmettingen opduiken. De overheid bevestigt dat vier leden van een IJslandse familie tussen 17 tot en met 31 mei op vakantie waren in de zuidoostelijke stad aan de Costa Blanca.

Een 37-jarige moeder werd daags na haar terugkomst in de IJslandse hoofdstad Reykjavik opgenomen in het ziekenhuis. Tests brachten uitsluitsel: de vrouw bleek besmet met het chikungunya-virus. De ziekte chikungunya is bij relatief gezonde mensen niet dodelijk, maar kan op termijn wel kreupel makende gewrichtspijn veroorzaken. Wie door een besmette tijgermug wordt gestoken, heeft binnen de twee à drie dagen koorts tot 39ºC, daarna volgt erge pijn in de gewrichten, vaak gecombineerd met rillingen, ernstige hoofdpijn, misselijkheid en buikpijn.



De symptomen kunnen enkele weken aanhouden en sommige oudere patiënten kunnen jaren blijvend last hebben van pijn in de gewrichten van de handen, polsen, enkels en voeten. Een doeltreffend vaccin voor het virus is er nog niet. Meestal wordt een patiënt behandeld met ontstekingsremmers en pijnstillers.

Op dengue en knokkelkoorts testte de IJslandse negatief. Ook haar zoontje (5) en een zus bleken het chikungunya-virus te hebben opgelopen. Een andere zus woont in Noorwegen. Er is nog geen duidelijkheid of zij eveneens besmet is geraakt.



De Spaanse autoriteiten bevestigen dat de drie de eerste geregistreerde personen zijn die besmet raakten met het chikungunya-virus. De overheid benadrukt dat er geen reden tot paniek is. Alle procedures zijn opgestart om verdere verspreiding in de provincie Alicante en de regio Valencia te voorkomen.

De krant Diario Informacion plaatste deze kaart online met daarop de verschillende gemeenten in de provincie Alicante en de regio Valencia waar de tijgermug is waargenomen. Een van de plaatsen is Benidorm, de kustplaats die bij veel Belgische toeristen erg in trek is.

LEES OOK: Tropische ‘horrorteek’ overwintert nabij Duits-Nederlandse grens, maar geen reden voor paniek

Meer over Alicante

gezondheid

Benidorm

ziekten