Drie Europese toeristen uit Inca-stad Machu Picchu gestuurd om blote billen Redactie

15 maart 2018

06u05

Bron: AD.nl 0 Reizen Drie Europese toeristen, onder wie een Nederlander, zijn niet meer welkom bij Machu Picchu in Peru. Dat hebben de autoriteiten van de Inca-ruïnes woensdag laten weten.

De organisatie vindt het respectloos dat de drie hun broek lieten zakken om foto’s te maken. Het gaat om een 21-jarige Duitser, een 24-jarige Zwitser en een 26-jarige Nederlander. Ze zijn niet gearresteerd, maar wel weggestuurd, zo meldt persbureau AFP.

Machu Picchu is een vijftiende-eeuwse stad uit de Inca-tijd, een toeristische trekpleister in Peru. In 2014 misdroegen toeristen zich ook al op de plek door aanstootgevende foto’s te maken. Daarna zijn de regels aangescherpt en is bloot verboden.

Diario Correo on Twitter Turistas son expulsados de #MachuPicchu por realizar actos obscenos https://t.co/lVVuUnR52K