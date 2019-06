Drie Amerikanen op mysterieuze wijze overleden in hotel op Dominicaanse Republiek kv

07 juni 2019

04u30

Bron: CNN, ABC 1 Reizen In resort Playa Nueva Romana op de Dominicaanse Republiek zijn eind vorige maand drie Amerikanen dood aangetroffen. Dat maakten de Dominicaanse autoriteiten deze week bekend. De drie zouden overleden zijn aan ademhalingsproblemen en longoedeem. De oorzaak daarvan is vooralsnog onbekend. De autoriteiten onderzoeken de zaak. Ondertussen komt een ander koppel naar buiten met het verhaal dat ze vorig jaar erg ziek werden tijdens hun verblijf in hetzelfde resort.

De politie van de Dominicaanse Republiek maakte maandag bekend dat het Amerikaanse koppel Edward Nathaniel Holmes (63) en Cynthia Ann Day (49) vorige week donderdag dood werd aangetroffen in hun kamer in het hotel Playa Nueva Romana in San Pedro de Macorís, aan de zuidoostkust van de Dominicaanse Republiek.

Uit de autopsie blijkt dat ze allebei overleden aan respiratoire insufficiëntie en longoedeem als gevolg van te veel vocht in de longen. Day had ook een hersenoedeem. Holmes zou een dag eerder geklaagd hebben over hartpijn, maar geweigerd hebben om een dokter te ontvangen.

Een dag later berichtte ABC News dat vijf dagen voordien eveneens een Amerikaanse vrouw in het resort overleed. Het gaat om de 41-jarige Miranda Schaupp-Werner, die op dezelfde dag als Holmes en Day in het hotel was ingecheckt. De vrouw “overleed plots en om onverklaarbare reden in haar hotelkamer... nadat ze was toegekomen en een drankje had gedronken uit de minibar in de kamer”, vertelde Jay McDonald, een woordvoerder van de familie aan de nieuwszender. Ze verkeerde tot voor haar overlijden in uitstekende gezondheid en was op de dag van haar dood gearriveerd op het eiland. Haar echtgenoot Daniel Werner was bij haar toen ze onwel werd en in elkaar stuikte.

Volgens het kabinet van de Dominicaanse minister van Justitie overleed de vrouw aan respiratoire insufficiëntie, longoedeem en een hartaanval.

Onderzoek

Omwille van de gelijkenissen tussen beide zaken, heeft de familie van Schaupp-Werner het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om een onderzoek in te stellen, zegt McDonald. Ze willen weten of de Amerikanen mogelijk vergiftigd werden. “Er werd geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd tijdens het onderzoek naar de doodsoorzaak en ook het glas en drankje van mevrouw Shaupp-Werner werden niet getest”, zegt hij.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het op de hoogte is van het overlijden van de drie toeristen. “Op dit ogenblik zijn we niet op de hoogte van enig verband tussen deze zaken”, deelt een woordvoerder mee in een verklaring.

Rechtszaak

Ondertussen stapte de Amerikaanse Kaylynn Knull (29 en haar vriend Tom Schwander (33) naar CNN met het nieuws dat ze vorig jaar in hetzelfde resort erg ziek werden. Het koppel spande eerder dit jaar daarom een rechtszaak aan tegen het hotel.

Op de zesde dag van hun verblijf werd Knull wakker met een gruwelijke hoofdpijn die maar niet weg wilde gaan. Toen ze na het ontbijt terugkeerden naar hun kamer, bemerkte het koppel een “chemische geur alsof iemand de muren had geverfd”. Niemand kon of wilde hen vertellen waar die geur vandaan kwam, maar uiteindelijk kwam een hotelmedewerker aandraven met een zogezegde “luchtzuiveraar”, een toestel dat op een elektrisch kacheltje leek. Het duo kreeg een gratis upgrade naar een luxekamer, maar de vrouw kreeg hevige buikkrampen, bloederige diarree, was duizelig en haar ogen traanden voortdurend. Ook Schwander was ondertussen erg ziek geworden: hij lag kwijlend en nat in het zweet in bed.

Pesticiden

De vrouw herinnerde zich dat ze gezien had dat tuiniers van het resort planten voor hun gebouw bespoten hadden met pesticiden. Het hotel weigerde hen echter informatie te verschaffen over wat er aan de hand kon zijn.

Uiteindelijk besloten Knull en Schwander om vroeger naar huis terug te keren. Daar werden ze onderzocht door hun beide huisartsen die vermoedden dat het koppel was blootgesteld aan organofosfaten: chemicaliën die in pesticiden verwerkt worden. Deze kunnen worden opgenomen via de huid, opgegeten of geïnhaleerd. Dat kan leiden tot een verhoogde speeksel- en traanproductie, diarree, misselijkheid, zweten, verwarring en andere symptomen.

Blootstelling aan organofosfaten kan leiden tot ademhalingsproblemen of respiratoire insufficiëntie, zegt Dana Boyd Barr, professor milieugezondheid aan de Emory University in Atlanta, Georgia. Barr bestudeert al 30 jaar organofosfaten. Wie een vergiftiging met het product oploopt, krijgt meestal een beroerte of begint overdadig speeksel te produceren, licht Barr toe.

Knull reageert erg emotioneel op het nieuws over het overlijden van de drie Amerikanen. Ze hoopt dat uiteindelijk aan het licht zal komen wat hen allemaal ziek heeft gemaakt. “De families verdienen antwoorden”, merkt ze op.