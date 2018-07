Drama op huwelijksreis: bruidegom (24) daalt kabelbaan af en botst dodelijk tegen bruid mvdb

09 juli 2018

22u13

Bron: La Presna 3 Reizen Wat voor een pasgetrouwd koppel een schitterende huwelijksreis moest worden, is uitgedraaid op een drama. Een 24-jarige Israëlische man is donderdag in Honduras om het leven gekomen toen hij via een kabelbaan afdaalde en van achter op zijn voorliggende vrouw (27) botste. Zij raakte zwaargewond.

De twee maakten als cruise-passagiers een daguitstap naar Roatan, het grootste eiland van de Baai-eilanden voor de kust van Honduras. De twee boekten een ritje voor de kabelbaan waarmee ze - elk vastgegespt aan een katrol - boven de feeërieke boomtoppen naar beneden zweefden. Bruid Shif Fanken daalde in de vroege namiddag als eerste af en moet halverwege de baan zijn blijven hangen, waarop haar man Egael Tishman haar achteraan met grote snelheid raakte, verklaarde de plaatselijke brandweercommandant aan de krant La Prensa.

Voor Egael Tishman kon geen hulp meer baten. Fanken werd eerst naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. Ze werd vervolgens met een medisch vliegtuig overgevlogen naar een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Fort Lauderdale (Florida) waar ze een operatie onderging. Haar toestand is stabiel. De Israëlische ambassade in buurland Guatemala probeert het lichaam van Tishman zo snel mogelijk naar Israël terug te vliegen.