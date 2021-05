Door Boeing gesteunde supersonische zakenjet komt er niet

“Eén dosis van coronavac­cin volstaat voor coronacer­ti­fi­caat”

18 mei Wie wil kunnen bewijzen dat hij of zij tegen het coronavirus gevaccineerd is om een digitaal groen certificaat te ontvangen, zal aan één vaccindosis genoeg hebben. De onderhandelaars van het Europees Parlement en lidstaten zouden het over dat principe eens zijn, zeggen goed ingelichte bronnen vandaag. Het certificaat moet vanaf volgende maand reizen in de EU mogelijk maken op een coronaveilige manier.