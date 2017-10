Doek valt op 28 oktober voor Air Berlin IVI

21u43

Bron: Belga 2 AFP Reizen Air Berlin voert uiterlijk op 28 oktober zijn laatste vlucht uit. De medewerkers van de luchtvaartmaatschappij wordt in een brief aangeraden uit te kijken naar ander werk, zo staat in een interne brief van het management.

Het opdoeken van de failliete Duitse luchtvaartmaatschappij nadert zijn einde, valt te lezen in de brief. Deze week worden de gesprekken met Lufthansa en easyJet afgerond over de overname van delen van de boedel. Bij Air Berlin werken ongeveer 8.600 mensen. De luchtvaartmaatschappij is in overleg met vakbondsvertegenwoordiging over een sociaal plan voor de medewerkers.



De maatschappij vroeg in augustus het faillissement aan, maar kon met financiële steun van de Duitse overheid zijn vluchten blijven uitvoeren. Dat was gunstiger met het oog op een verkoop van Air Berlin.



Air Berlin is de op één na grootste Duitse luchtvaartmaatschappij en de zevende grootste van Europa.