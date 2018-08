Dit zijn de mooiste en meest bijzondere zwemplekken in Europa Volgens fotograaf Henk Sloos Henny de Lange

06 augustus 2018

14u38

Bron: Trouw 0 Reizen Henk Sloos fotografeerde de mooiste en meest bijzondere zwemplekken in Europa. "Zwemmen is de meest democratische sport, want je hebt er niets voor nodig."

Als je de foto's bekijkt die Henk Sloos maakte van de mooiste zwembaden en meest bijzondere zwemplekken in Europa, krijg je ter plekke zin in een frisse duik. Zelf heeft de fotograaf deze ochtend in alle vroegte al gezwommen, in de zee bij Bloemendaal. Geen dag slaat hij over, ook niet in de winter. Alleen zwemt hij dan niet in zee maar in een meer in de duinen. "Als het vriest, dompel ik me onder in een wak in het ijs."

