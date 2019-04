Dit zijn de goedkoopste en duurste landen om te kamperen Erik Kouwenhoven

19 april 2019

06u25

Bron: AD.nl 8 Reizen Wie met auto en caravan op vakantie gaat, kan Italië maar beter overslaan. Met prijsstijgingen van meer dan vier procent heeft het Zwitserland inmiddels verdrongen als duurste campingland van Europa. Een overnachting kost in Italië gemiddeld 48,35 euro.

Dat blijkt uit een onderzoek van de ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB. Een gezin met twee volwassenen en een 10-jarig kind betaalt op een Europese camping deze zomer gemiddeld € 37,56 in het hoogseizoen. De vergelijkingsprijs is inclusief een staanplaats voor de auto en caravan, evenals de belangrijkste verplichte bijkomende kosten zoals elektriciteit, warme douches en toeristenbelasting.

Zwitserland is het op een na duurste land voor een caravanvakantie met € 44,90 per nacht. Op de plaatsen drie en vier volgen Denemarken (42,02 euro) en Spanje (40,42 euro). Minder dan 40 euro per nacht wordt betaald in Nederland (39,75 euro) en Kroatië (38,66 euro). Nog goedkoper is een familiecamping in landen als Frankrijk (38,54 euro), Oostenrijk (37,02 euro) of Zweden (31,46 euro).

Het goedkoopste campingland van Europa is Duitsland. Na een prijsstijging van ongeveer één euro in vergelijking met vorig jaar, betaalt een gezin dit jaar gemiddeld 30,31 euro per nacht. De evaluatie is gebaseerd op de prijzen van ongeveer 5.500 campings in de ADAC Campinggids 2019.