Dit zijn de 5 populairste stedentrips in Europa volgens TUI ttr

10 juli 2019

12u28 0 reizen Het hoeft niet altijd een zon- en zeevakantie te zijn. Ook de Europese steden zijn immens populair als reisbestemming en veel Belgen trekken jaarlijks op citytrip. TUI vroeg zijn vierhonderd reisagenten via een enquête naar het profiel en de wensen van de reizigers. Barcelona, Rome, Lissabon, Krakau en Valencia blijken erg geliefd.

Meer dan 1 op 4 (28 procent) bezoekers aan een reiskantoor heeft een citytrip in gedachten. De grootste groep zijn veertigers (35 procent), gevolgd door dertigers (32 procent) en twintigers (20 procent). Vijftigers vertegenwoordigen iets meer dan 10 procent, terwijl zestigers (1 procent) minder tuk zijn op de drukte van een stadsbezoek.

De steden in het zonnige zuiden genieten bij velen de voorkeur: Barcelona, Rome en Lissabon staan op de meeste verlanglijstjes. Er is ook een stijgende trend naar kleinere en minder bekende steden waar het toerisme nog niet te sterk overheerst. Valencia en Krakau zijn de populairste nieuwkomers.

Een citytrip wordt door 75 procent van de reizigers twee tot vier maanden voor afreis geboekt. Anders dan bij zonvakanties gelden hier geen vroegboekkortingen of last minutes. Wel integendeel, hoe later je boekt, des te duurder de vlucht meestal wordt.

Slechts 62 procent kiest een citytrip op basis van de toeristische trekpleisters. Ongeveer 20 procent wil gezellig rondkuieren en de sfeer opsnuiven, terwijl 14 procent vooral wil shoppen. Ongeveer 17 procent gaat telkens naar dezelfde stad terug, vaak ter gelegenheid van een tijdelijk evenement.