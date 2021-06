Dit zijn de 5 populairste reisbestemmingen voor deze zomer

In vergelijking met normale zomers zijn er ook een aantal bestemmingen die (tijdelijk) uit beeld zijn zoals bijvoorbeeld Turkije. “Dat is een land van buiten de EU en dat ziet er momenteel niet zo goed uit. En mensen gaan nu op zoek naar zekere bestemmingen”, legt Demeyere uit.

De vraag is of de regels die nu overal gelden, voor iedereen duidelijk zijn? “Ik denk dat we de mensen niet kwalijk mogen nemen dat ze soms het noorden een beetje kwijt zijn. Dus we hebben toch wel behoorlijk wat werk om het aan iedereen uit te leggen, maar ook voor ons is nog niet alles duidelijk”, zegt hij. “Het coronapaspoort zal het reizen - voor wie volledig is gevaccineerd - vanaf juli een stuk vergemakkelijken”, besluit Demeyere.