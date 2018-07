Dit wordt de nieuwe achtbaan van Bobbejaanland, meteen de snelste van de Benelux Daimy Van den Eede

26 juli 2018

14u24

Bron: VTM Nieuws 0 Reizen Pretpark Bobbejaanland gaat volgend jaar een nieuwe achtbaan bouwen. De attractie zal de snelste van de Benelux worden. Er wordt overigens niet enkel een nieuwe achtbaan gebouwd, maar een volledig nieuw themagebied dat ruim twee hectare groot zal zijn.

De achtbaan zal een traject van zo'n 800 meter afleggen, een ritje zal anderhalve minuut duren. Het nieuwe paradepaardje is een ‘triple launch coaster’ van de Duitse fabrikant Gerstlauer. Een naam voor de attractie is er nog niet, en ook over het themagebied communiceert Bobbejaanland pas in het voorjaar van 2019.