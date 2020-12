Dit moet u weten indien u reisplannen koestert voor 2021

Controle, controle, controle: niet langer vertrouwen op gezond verstand van reizigers

19 december "In de meeste landen is de situatie slechter dan bij ons", zegt premier De Croo. Reizen is daardoor niet alleen sterk afgeraden, maar ronduit "dom", vindt minister van Volksgezondheid Vandenbroucke. Wie toch naar het buitenland reist, mag zich aan strikte regels én strengere controles verwachten. Niet-Belgen die naar ons land komen, moeten voortaan een negatieve Covid-test voorleggen.