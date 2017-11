Dit is dé place to be in Australië voor elke muziekliefhebber Arne Down Under: Vlog 19 Redactie

19u00 0 rv In zijn negentiende vlog neemt Arne ons mee naar dé muziekstad van Australië. Reizen Arne komt terecht in Cairns, een stad die muziek ademt. Hij ontmoet een buskende aboriginal, gaat uit de bol met een bende ukulele-spelende senioren, spendeert bijna 4500 dollar aan een gitaar en speelt op het instrument van ’s werelds beste ukulelespeler.

Vier maanden lang trekt Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag om 19.00 uur lanceert hij de vlog ‘Arne Down Under’ op HLN.

Wil je Arne een tip geven, aanmoedigen of gewoon eens hallo zeggen? Je kan hem bereiken via WhatsApp op het nummer 0474/49.13.00 of via mail: arne@hln.be.