Dit is de duurste hotelkamer ter wereld, te boeken vanaf 180.000 euro voor 2 nachten

03 maart 2019

10u46

Bron: Vogue, The Daily Mail, Palms Casino Resort 7 Reizen Het toppunt van luxe. Zo kan je de nieuwste hotelsuite van het Palm Casino Resort in Las Vegas omschrijven. ‘The Empathy Suite’ is een ontwerp van de Britse kunstenaar Damien Hirst. Het minimumverblijf bedraagt 2 nachten. Daarvoor betaal je 200.000 dollar, of bijna 180.000 euro.

Met een prijs van 100.000 dollar per nacht is de suite in ‘The Palms Casino Resort’ in Las Vegas meteen de duurste hotelkamer ter wereld. De suite heeft een oppervlakte van 9.000 vierkante meter, verspreid over twee verdiepingen. Ingericht met veel grijs marmer, en volgestouwd met werken van Damien Hirst (53). Die Engelse kunstenaar werd wereldberoemd met kunstwerken van dieren, bewaard in formaldehyde.

De suite beschikt over een gebogen bar met 13 zitplaatsen met als thema ‘medisch afval’. Je bent er omgeven door naalden en handschoenen, en kijkt uit op een kunstwerk dat bestaat uit twee vitrinekasten met skeletten van onder meer een grote zwaardvis.

De scheidingsmuur met de ruimte ernaast bestaat uit een ander kunstwerk. Het is een glazen wand waarin je twee stierhaaien kan bewonderen die in formaldehyde of sterk water gedrenkt zijn.

Het kunstwerk ‘Casino Royale’ is verspreid over de hele suite en bestaat uit tien glazen panelen, waarop vlindermotieven geschilderd zijn. Beelden van vlinders komen ook terug in de muren, vloeren en andere decoratie.

Op het balkon bevindt zich een zwembad van waaruit je een prachtig zicht hebt over Las Vegas. De bodem van het zwembad is versierd met vlinders, het omringende glazen paneel met allerlei soorten pillen. Ook dat thema keert in de hele inrichting terug.

Pillen zijn er ook in het medicijnkastje met de naam ‘Vegas’, nog een kunstwerk van Hirst in de kamer.

De badkamers zijn ingericht in grijs marmer. De vloeren en muren zijn opnieuw gedecoreerd met vlinders en allerlei pillen. De suite beschikt ook over een Himalaya-zoutkamer om te relaxen, over twee massagekamers en een fitnessruimte.

De naam ‘The Empathy Suite’ werd gekozen omdat Damien Hirst wil dat de bezoekers worden overladen met een gevoel van empathie. Met degenen met wie je er verblijft, maar na een nachtje in de suite zou je je zelfs moeten kunnen inleven in de gevoelens van elke mens ter wereld.

Wie de duurste hotelkamer ter wereld boekt, kan de klok rond rekenen op een butlerservice en krijgt een auto met chauffeur ter beschikking. Ook 10.000 dollar om in het casino te spelen is inbegrepen.

Hoeveel het kostte om de suite te bouwen blijft een groot geheim. Maar het pareltje maakt deel uit van een grotere renovatie van het resort, in totaal van 690 miljoen dollar (607 miljoen euro). Voor wie het graag wat goedkoper wil, zijn er nog andere kamers beschikbaar.

The Kingpin Suite

Voor 13.000 euro per nacht (15.000 dollar) kan je in hetzelfde hotel ‘The Kingpin Suite’ boeken. Het thema van die kamer is gebaseerd op de komische film Kingpin uit 1996. Uiteraard is ze uitgerust met twee bowlingbanen.

Hardwood Suite

De ‘Hardwood Suite’ heeft als thema basketbal en kan je boeken voor 17.600 euro per nacht (20.000 dollar). Ze is wel groot genoeg om met een volledig basketbalteam te verblijven. Ze telt vier badkamers, een whisky-kamer, een game-room met pool- en pokertafel en een bar met 16 zitplaatsen.

Het zwart-wit door een kunstenaar geschilderde basketbalveld in de suite kan je omtoveren tot een grote slaapruimte. Gewoon even de bedden uitklappen die in de muren verstopt zitten.

Aan de bar in de lobby van het Palms Casino Resort hangt nog een kunstwerk van Damien Hirst. Ook daar heb je zicht op een haai op sterk water.

