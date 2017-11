Dit is Cape Tribulation: de enige plek ter wereld waar het rif en het regenwoud elkaar ontmoeten Arne Down Under: Vlog 21 Redactie

19u00 0 rv Arne Down Under: te land, ter zee en in de lucht in Cape Tribulation. Reizen Te land, ter zee en in de lucht: Arne verkent Cape Tribulation vanuit alle hoeken. Hij gaat schildpadden zoeken met een local, snorkelen met twee Vlamingen en ziplinen door de Australische jungle.

Vier maanden lang trekt Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag om 19.00 uur lanceert hij de vlog ‘Arne Down Under’ op HLN.

Wil je Arne een tip geven, aanmoedigen of gewoon eens hallo zeggen? Je kan hem bereiken via WhatsApp op het nummer 0474/49.13.00 of via mail: arne@hln.be