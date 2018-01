Dit ijshotel in Lapland is de droom van elke Game of Thrones-fan FT

10u58 3 Lapland Hotels Snow Village Reizen 'Game of Thrones'-fans die nog niet weten waarheen dit jaar en bang zijn voor het zwarte gat, moeten beslist naar Lapland voor een mythische ervaring door de Zeven Koninkrijken.

Snow Village opende er een ijshotel in 'Game of Thrones'-thema, met een dertigtal kamers waar de temperaturen niet boven het vriespunt uitkomen. Thermische slaapzakken en warm bessensap helpen je erdoor. 's Ochtends word je wakker met de aanblik van bijvoorbeeld White Walker, compleet met blauw verlichte ogen, er staat een ijsglijbaan in de vorm van een draak, net als een replica van Braavos 'Hall of Faces' en dé IJzeren Troon, bewaakt door Gregor 'The Mountain' Clegane. Het hotel met dorp is ook gewoon open voor bezoekers en heeft een bioscoop, een kapel, een bar waar je drinkt uit glazen van ijs en een restaurant met rendiersteak op het menu. Met de scooter kan je zelfs op sneeuwsafari en wie gelukt heeft, kan na een verblijf zelfs het noorderlicht van zijn to do-lijst schrappen. Boeken kan nog tot en met 30 april. Kamers zijn er vanaf 200 dollar of zo'n 167 euro (per nacht).

