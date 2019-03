Dit bedrijf zoekt twee avonturiers die (gratis) een wereldreis willen maken Priscilla van Agteren

01 maart 2019

15u24

Bron: AD.nl 0 Reizen De nieuwste promotieactie van Tourradar is misschien wel de perfecte reden om al je vakantiedagen op te nemen, of misschien zelfs ontslag te nemen. De reiswebsite zoekt namelijk twee mensen om in 50 dagen geheel verzorgd én gratis de wereld rond te reizen.

Rondreizenaanbieder Tourradar zoekt twee onverschrokken avonturiers die dit jaar 50 dagen op vakantie willen. In die periode - waarschijnlijk van mei tot midden-juli - maak je vijf geheel verzorgde verrassingstours op vijf verschillende continenten. De reis heeft bij elkaar een waarde van 22.000 dollar (19.318 euro) per persoon.



Uit de kandidaten kiest de jury twee gelukkigen die het avontuur samen aangaan. Let wel, de reizigers worden apart van elkaar gekozen en zijn dus volslagen vreemden voor elkaar. Op die manier vang je volgens Tourrader het best de echte spirit van het rondreizen en maak je hopelijk ook nog een nieuwe vriend of vriendin.

Filmploeg

Helemaal op elkaar aangewezen ben je echter niet. Je reist telkens in groepjes van ongeveer twaalf personen, met daarin andere reizigers (die wel betalen) en een filmploeg van drie man die jullie avontuur vastlegt voor een online show.



Geïnteresseerden kunnen zich nog tot en met 24 maart aanmelden met een video van twee minuten lang waarin ze uitleggen waarom zij nu precies de uitverkorenen zouden moeten zijn. Grote gebaren hoef je daarbij volgens Tourradar niet te schuwen: alles wat jou op laat vallen tussen de andere inzendingen is alleen maar beter.

Enkele van de favorieten van de jury zijn al op de aanmeldingssite te bekijken. De uitverkorenen voor de reis worden begin april bekendgemaakt.

Skikleding

Het Zweedse skikledingmerk Tenson lanceerde ruim een maand geleden een soortgelijke actie: ze zochten twee mensen om hun skikleding te testen (lees: gratis wintersport). Een “ijzersterke actie”, zei de Nederlandse marketing- en communicatiestrateeg Thijs Dorreboom hierover in De Ondernemer. De reacties in de pers en op sociale media waren ook niet mis: het bedrijf ging viraal met deze ludieke sollicitatie.

Gratis reclame is overduidelijk één van de doelen volgens Dorreboom. “Het is een goedkope manier van advertising voor een relatief onbekend skimerk als Tenson. Ze bereiken zo veel mensen die wel zouden willen wintersporten, maar de stap om daadwerkelijk te boeken nog niet durven zetten.”

Tourradar hoopt allicht op een soortgelijke storm aan aandacht.