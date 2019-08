Disneyland Paris Gesponsorde inhoud Disneyland Paris voor foodies en zoetebekjes: 9 magische lekkernijen die je móét proeven Aangeboden door Disneyland Paris

14 augustus 2019

Van al dat gillen op die Disneyattracties krijg je honger. Gelukkig gaat de fun verder in de tientallen restaurants, bars en kiosken die Disneyland Paris rijk is. Snacks en zoetigheden met hoog Disneygehalte komen er in alle vormen en kleuren, goed voor likes op je Instagramprofiel én lekkers op je bord.

Pawsome Simbakoekje

The Lion King is deze zomer niet weg te denken uit de cinemazalen en ook niet uit Disneyland Paris. Nog tot 22 september organiseert Disneyland Paris ‘The Lion King & Jungle Festival’. “Daarvoor hebben we meer dan veertig nieuwe gerechten en snacks in junglethema gecreëerd”, vertelt Vincent Cantaert, ‘Directeur Food & Beverages Disney Parks’. Onze favoriete junglesnack? Het Pawsome Simbakoekje. De pootafdruk gevuld met chocolade is ultraschattig én overheerlijk.

Pumbaashake

“Hou je van milkshakes? Ga dan langs bij tearoom Victoria’s, met zicht op het Kasteel van Doornroosje”, tipt Vincent. “Je slurpt er lekkere drankjes én je kan er nu tijdelijk van een Pumbaa- of Simbashake genieten.” De eerste is een mix van banaan en Nutella, de tweede combineert vanille en praliné. Zo verrukkelijk dat je je helemaal ‘hakuna matata’ voelt en al je zorgen vergeet.

Zebralicious donuts

Deze donuts lijken met hun zwart-witte streepjespatroon zo uit de Afrikaanse steppe weggelopen te zijn. Maak je over de calorieën geen zorgen, die verbrand je gegarandeerd als je de hele dag de Disney Parken verkent.

Pride Rock Croq

Op zoek naar een meer lunchwaardige snack? Bestel een krokante Pride Rock Croq uit het vuistje in een van de kiosken. De iconische ronde Disneycroque met ham en Emmental kan je nu ook in een nieuw jasje verorberen: met het Simba-embleem erbovenop. Zo beestig lekker dat je de croq spontaan de lucht in tilt terwijl je hardop ‘naaaansi benyaama bakithi baba’ roept.

Mickey’s Pizza

Ook na ‘The Lion King & Jungle Festival’ smul je in Disneyland Paris nog van fotogenieke lekkernijen. Zin in pizza? De geliefde Mickey’s Pizza voor kids strik je bij Pizzeria Bella Notte in Fantasyland. Ons advies: zoek eerst het mooiste decor voor een smakelijke foto en plaats dan pas je bestelling. Want anders ga je misschien zo hard in de fotosessie op dat je uiteindelijk een koude pizza moet oppeuzelen.

De African Platter

Heel hongerige leeuwtjes moeten tijdens ‘The Lion King & Jungle Festival’ een bezoek brengen aan restaurant Hakuna Matata. “Kies je er voor de ‘The Lion King Signature Experience’ package, dan geniet je van een heerlijke Afrikaanse lunch à la Timon en Pumbaa”, zegt Vincent Cantaert. Geen zorgen, er staan geen insecten op het menu! “Wel een African Platter met onder andere kip, rijst, bakbananen en een salade. Voor vegetariërs is er een aangepast menu.” Rafiki en Mickey Mouse zijn er ook bij tijdens het eten, dus hou je camera paraat!

Mickey’s zoetigheden

Snoepers wanen zich in de hemel in Broadwalk Candy Palace, de magische snoepwinkel in Main Street, U.S.A. Je shopt er betoverende koekjes, lolly’s, meringues en noem maar op, allemaal met de typische Mickey Mouse-oortjes. Het Kasteel van Doornroosje vormt de perfecte background voor een foto.

Mickey’s wafels

Een bezoek aan Disneyland Paris is echt niet compleet zonder een iconische Mickeywafel. Klop daarvoor aan bij het ‘Studio Catering Co’-kraampje in Walt Disney’s Studios Park, bij Victoria’s in Disneyland Park of bij Auberge du Cendrillon, waar de wafel deel uitmaakt van het luxueuze ontbijt met de Disneyprinsessen. Bon appétit!

Magische cupcakes

Market House Deli is nog zo’n geweldig adresje voor dessertfreaks. Hier tik je prachtig versierde gelegenheidscupcakes op de kop, denk aan de unieke piraten- en prinsessencupcakes tijdens het ‘Pirates and Princesses Festival’. Ben je een piratenfan? Ga dan ook zeker eten in Captain Jack’s restaurant. “Nog voor ik zeven jaar geleden bij Disneyland Paris aan de slag ging, was dat al mijn favoriete eetplek. En dat is het nog altijd”, getuigt fooddirecteur Vincent Cantaert. “Het restaurant maakt deel uit van de attractie ‘Pirates of the Caribbean’ en ademt de sfeer van de Caraïben. De kelners dragen een piratenpakje en de Creools getinte gerechten nemen je mee naar zonovergoten stranden.” Nu alleen nog hopen dat Jack Sparrow mee aan tafel zit, mmm.

