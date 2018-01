Disneyland Paris staat nu volledig in teken van 'Star Wars': jij kan dankzij HLN een verblijf voor 4 personen winnen avh

19 januari 2018

15u39 0 Reizen Nog tot 25 maart staat Disneyland volledig in het teken van Star Wars. Tijdens ‘The Season of the Force’ kan je genieten van speciale ‘Star Wars’-shows en-tours en zelfs de Space Mountain zit in een Star Wars-jasje. Dankzij HLN kan jij een verblijf winnen in Disneyland Paris voor vier personen.

‘The Last Jedi’, de achtste episode van de ‘Star Wars’-saga, is alweer een schot in de roos. Met 1,2 miljard dollar (977 miljoen euro) is de film nu al de tiende meest opbrengende film ooit, en hij draait nog altijd in de bioscoop.

Star Wars-fans die maar niet genoeg kunnen krijgen van hun favoriete franchise, kunnen nog de hele winter terecht in Disneyland. Tijdens ‘The Season of the Force’ staat alles in het teken van Star Wars, en dat is best overweldigend. In indrukwekkende lichtshows kan je iconische Star Wars-scènes herbeleven en de legendarische personages kuieren door het park. Zelfs de Space Mountain is omgevormd tot de ‘Star Wars Hyperspace Mountain’.

Dankzij Het Laatste Nieuws maak jij kans op een verblijf in Disneyland Paris voor vier personen, inclusief overnachting in Disney’s Sequoia Lodge en twee dagen toegang tot beide Disney-parken.

Speel hier mee en wie weet win jij straks een verblijf in Disneyland Parijs.