Disneyland Parijs viert een betoverende kerst KVE

08u20 0 Disneyland Parijs De gloednieuwe Disney Stars on Parade Reizen Kerst komt ook naar het Disneyland Park in Parijs met betoverende versieringen en magische ontmoetingen met de Disney-figuren.

Voor de 25ste Verjaardag van Disneyland Parijs worden de bezoekers in het pretpark elke dag getrakteerd op de gloednieuwe 'Disney Stars on Parade' met de iconische draak.

Disneyland Parijs Disney’s Christmas Parade

Disney’s Christmas Parade maakt een grote comeback en verspreidt de magische winter over het pretpark, met vallende sneeuw en Mickey en Minnie die zich klaarmaken om kerst in stijl te vieren met een groot aantal zangers en Disney-figuren.

Kerstman

De kerstman heeft besloten om ook dit jaar naar Fantasyland in Disneyland Parijs te komen. Tot en met 25 december neemt hij zijn intrek in Meet Mickey Mouse. Net als Mickey heeft de kerstman zijn eigen kleedkamer, waar hij de gasten warm onthaalt voor een magische ontmoeting die ze voor altijd zullen koesteren.

Een andere niet te missen show op de feestelijke kalender is de ceremoniële verlichting van de kerstboom tijdens Mickey's Magical Christmas Lights. Er gaat niets boven het moment dat de duizenden lampjes in de kerstboom worden ontstoken. Het is niet zomaar een boom, deze kerstboom is maar liefst 24 meter hoog en wordt verlicht tijdens een magische show met Mickey, Minnie en de Kerstman. Zij tellen samen met de gasten feestelijk af .

Disneyland Parijs Mickey, Minnie en de kerstman tellen samen feestelijk af.

Frozen

Ze zijn enkele van de beroemdste helden van Disney, en alleen al het horen van hun namen roept de essentie van de magie van de winter op. Elsa, Anna, Olaf en Kristoff zijn terug! De Frozen Sing-along show is tijdens Disney’s Betoverende kerst te zien op het podium in The Chaparral Theater in Frontierland en geeft de gasten de mogelijkheid om mee te zingen met de grootste hits van deze Disney classic

Disneyland parijs Een magische kerstshow

Het is 58 dagen kerst in Disneyland Parijs, van 11 november 2017 tot en met 7 januari 2018.