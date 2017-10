Disneyland Parijs steeds prijziger Natasja de Groot

Bron: AD.nl 0 EPA foto ter illustratie Reizen De entreeprijzen van Disneyland Paris blijven stijgen. Vanaf 3 november kost een dagticket voor beide Disney-parken 99 euro. Wie één Disney-park bezoekt, is 84 euro kwijt.

Dat meldt Looopings. Volgens de attractieparkenwebsite bevestigde een medewerker van de telefooncentrale de verhoging. Een zegsvrouw van Disney wilde er echter niets over kwijt.



"Wij communiceren niet over de entreeprijzen", reageerde zij. Eerder dit jaar gingen de prijzen ook al omhoog. Een toegangsbewijs voor zowel het Disneyland Park als het Walt Disney Studios Park kostte begin 2017 nog 90 euro per dag. Afgelopen voorjaar steeg de prijs van zo'n 'Park Hopper Super Magic Plus' naar 94 euro. De prijs van een dagkaart voor één park klom van 75 euro naar 79 euro.

Kinderen

Ook de prijzen van kaarten voor twee, drie en vier dagen toegang gingen omhoog. Kinderen van 3 tot en met 11 jaar krijgen een paar euro korting. Vanaf 12 jaar rekent Disneyland Parijs het volwassenentarief.

Het is weliswaar Europa's best bezochte attractiepark, maar na een kwart eeuw maakt Disneyland Parijs officieel nog steeds geen winst. Een faillissement werd meermaals nipt afgewend. Het aandeel Euro Disney dat rond de opening op 214,17 euro piekte is al jaren niets meer waard.

Ondanks de nieuwste prijsstijging is Disneyland Paris zeker niet het duurste Disney-resort ter wereld. Een dagkaart voor Walt Disney World in Florida (vier parken) of Disneyland in Californië (twee parken) kost bijvoorbeeld 174 dollar, omgerekend zo'n 147 euro.