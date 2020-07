Disneyland Parijs heropent voorzichtig de deuren weer KVE

15 juli 2020

06u41

Bron: ANP 0 Reizen Attractiepark Disneyland Parijs gaat na de langste sluiting in zijn bijna 30-jarige geschiedenis vandaag weer open. Het coronavrius en de strenge lockdown in Frankrijk dwongen het meest bezochte pretpark van Europa 14 maart te sluiten. Vandaag gaat het voor een beperkt aantal bezoekers weer open. Ze moeten de toegangsbewijzen vooraf kopen, groepjes bezoekers moeten in het park afstand van elkaar bewaren en iedereen ouder dan elf jaar moet een mondmasker op.

Disneyland Parijs heeft laten weten alles in het werk te stellen om te voorkomen dat er rijen wachtenden voor attracties ontstaan. En het park is bezaaid met 2.000 flesjes ontsmettingsgel.

Een aantal evenementen is voorlopig niet beschikbaar. Zo is er bijvoorbeeld geen grote optocht van Disney-figuren en de lichtshow in de avond wordt nog niet hervat. Het is de bedoeling dat op termijn het park weer op volle toeren gaat draaien.



Het hele complex van parken en hotels sloot eerder vier dagen in november 2015 in een periode van nationale rouw na de bloedige terroristische aanslagen in en bij Parijs van 13 november dat jaar.

De Eiffeltoren in Parijs gaat woensdag weer helemaal open. Bezoekers kunnen dan ook weer naar het hoogste uitzichtplatform, op 276 meter.