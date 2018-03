Disney lanceert magisch cruiseschip nabij Rome Sprookjesachtige rondreis doorheen Zuid-Europa Jolien Meremans

11 maart 2018

12u34

Bron: Foxnews 13 Reizen Binnenkort zullen Disney fans Italië en Zuid-Europa op een wel heel magische manier kunnen ontdekken. Disney lanceert vanaf volgende zomer de Disney Cruise Line, een cruiseschip dat vertrekt in de buurt van Rome. De multinational belooft een tocht door Zuid-Europa vol sprookjesachtige tussenstops en activiteiten.

Vanaf de zomer van 2019 kan je Zuid-Europa op een geheel nieuwe manier ontdekken. Het magische cruiseschip Disney Cruise Line biedt vanaf dan aan alle Disney fans een onvergetelijke en magische rondreis aan.

Het schip vertrekt vanuit de haven van Civitavecchia, een stad in de buurt van Rome, Italië. Disney belooft de Micky Mouse, Elsa en Winnie de Pooh fans een onvergetelijke en spectaculaire reis vol shows en verrassingen.

De eerste tocht zal starten op 14 juni en zal stoppen in Italië, Frankrijk en Spanje, waar er verschillende tussenstops geregeld zijn. De gasten kunnen een bezoek brengen aan onder andere Salerno, de Amalfikust, La Spezia, Cinque Terre, Villefranche-sur-Mer, Marseille en Barcelona.

Ook in andere delen van Europa zal Disneyland nieuwe cruiseroutes organiseren. Zo zal je in de toekomst ook kunnen opstappen in Belfast, Stockholm en Zweden.