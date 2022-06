Directie Brussels Airlines vraagt verzoening aan na stakingsaanzegging piloten

De piloten van Brussels Airlines dreigen met een staking wegens de hoge werkdruk en omdat ze willen dat de directie hun cafetariaplan, een budget voor extralegale voordelen, indexeert. Dat cafetariaplan maakt deel uit van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die in 2020 werd ondertekend door de drie vakbonden in het kader van een herstructurering.

ANONIEME GETUIGENIS. “Minder loon om het bedrijf te redden, oké. Maar corona is nu wel voorbij, hè.” Dit is waarom piloten Brussels Airlines willen staken

In de interne brief aan de werknemers, ondertekend door onder anderen CEO Peter Gerber, herhaalt de directie dat ze erkent dat de werkdruk hoog is en dat ze bereid is om naar oplossingen te zoeken om die te verlichten. Maar de cao openbreken is geen optie. "Dat zou raken aan de fundering van onze overeenkomst met de Belgische overheid (waarbij Brussels Airlines staatssteun kreeg om de coronacrisis te kunnen overleven, red.), en aan onze toekomst", zo luidt het. "We zouden investeringen moeten terugdraaien en het businessplan en alle toekomstige groei moeten herbekijken."