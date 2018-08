Dieven stelen huissleutels van toeristen op reis in Italië. Wat later wordt hun huis leeggehaald in Zwitserland Karen Van Eyken

21 augustus 2018

17u58

Bron: 20min.ch 2 Reizen Een onvergetelijke vakantie, maar helaas in negatieve zin: een Zwitserse familie werd bestolen in Marina di Castagneto in Italië. En alsof dat nog niet genoeg was, brachten diezelfde dieven ook een bezoekje aan hun huis in Lugano in Zwitserland.

"Via het badkamerraam zijn ze de vakantiewoning in Toscane binnengedrongen", vertelt de bestolen Zwitserse vrouw. "Ze stalen onder meer mijn handtas waar naast wat kleingeld ook de sleutels van ons huis in Zwitserland in staken.

Na de ontdekking van de inbraak heeft het gezin onmiddellijk contact opgenomen met de lokale politie. "Er is ons verteld dat de dieven 15- of 16-jarige jongens zijn die zeker niet naar Zwitserland zouden gaan", legt de vrouw uit. "Wij vertrouwden hen."

De inbraak in de vakantiewoning vond plaats op 31 juli. Enkele dagen later, op 3 augustus, brachten de dieven een bezoek aan het huis van het gezin in Lugano. Op dat moment genoot de familie nog steeds van haar vakantie in Italië.

Kluis

Het was dan ook een makkelijke klus voor de criminelen: ze konden gewoon de sleutel gebruiken om de woning binnen te gaan. De inbrekers namen de kluis en andere kostbare voorwerpen mee.

Hoewel het gezin goed verzekerd is tegen diefstal, zijn een aantal objecten met emotionele waarde eenvoudigweg onvervangbaar. "Wat ons het meeste pijn doet, is het verlies van erfstukken die ons herinneren aan onze overleden ouders", zegt de vrouw.

Het Zwitserse gezin maakte de diefstal publiek om deze vorm van criminaliteit onder de aandacht te brengen. De inbraken zijn in die Italiaanse regio haast niet meer bij te houden. "Als dit zo doorgaat, zal binnenkort niemand nog naar ons toe willen komen", zegt de eigenaar van een makelaarskantoor tegen een lokale krant.