Deze zomer 175 reisbestemmingen op Brussels Airport: “We verwachten 40.000 passagiers per dag”

Reizigers kunnen deze zomer vanaf Brussels Airport naar alles samen 175 besmettingen vliegen. "In juli verwachten we tot 40.000 passagiers per dag", zei de CEO van de luchthaven, Arnaud Feist, tijdens een gezamenlijke persconferentie met de CEO van Brussels Airlines, Peter Gerber, en de directeur van TUI fly voor de 'western region', Gunther Hofman. "We zijn vol vertouwen dat de komende weken en maanden de deuren naar meer vrijheden eindelijk zullen openen."

Tijdens de zomer zullen 51 luchtvaartmaatschappijen vluchten naar in totaal 175 bestemmingen aanbieden vanaf Brussels Airport. Het gaat om zes nieuwe bestemmingen - Bari (Italië), Pula (Kroatië), Karpathos (Griekenland), Suceava (Roemenië), Tetouan (Marokko) en Cluj (Roemenië). Daarnaast worden voor een aantal Europese bestemmingen de mogelijkheden verruimd. Zo verwelkomt de luchthaven van Zaventem SkyExpress, dat naar Athene zal vliegen, en bieden Brussels Airlines, TUI fly en Turkish Airlines extra bestemmingen aan.

Brussels Airlines en TUI fly zijn de twee thuismaatschappijen ("home carriers") van Brussels Airport. Zij zullen op respectievelijk 78 en 75 bestemmingen vliegen. De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair komt op de derde plaats met 18 bestemmingen.

40.000 passagiers per dag

In juli verwacht de luchthaven door het uitgebreidere aanbod tot 40.000 passagiers per dag te verwelkomen. "Dat is veel meer dan vandaag, maar blijft nog lager dan het gemiddelde van voor de coronacrisis", zei Feist. In juli 2019 ging het om tot wel 90.000 à 95.000 reizigers.

De CEO benadrukte dat alles in het werk wordt gesteld om het vliegverkeer coronaveilig te laten verlopen. Om de toename van het aantal passagiers op te vangen tijdens de zomermaanden, zijn er nu wachtzones ingericht voor de ingang van de vertrekhal, waar alleen reizigers en personeel binnen mogen. "In de komende dagen" worden er buiten ook tenten opgezet waar passagiers kunnen wachten. "Op de drukke dagen kunnen we de toestroom aan de incheckbalies voor bepaalde vluchten daar opvangen en passagiers geleidelijk aan laten doorstromen", aldus Feist.

Hij noemde Brussels Airport zelfs "een van de veiligste openbare plaatsen". Vandaag heeft 95 procent van de passagiers er een bewijs van een recente negatieve PCR-test op zak. De overige 5 procent is bijvoorbeeld al gevaccineerd, of moet van het land van bestemming pas bij aankomst een test afleggen. Ook op de luchthaven zelf is er een testcentrum, waar volgens Feist sinds de opening al meer dan 250.000 tests zijn uitgevoerd.

