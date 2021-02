Deze wondermooie hotels openen dit jaar de deuren

Corona of niet, de hotelsector is niet bij de pakken blijven zitten. Dit jaar openen een aantal spectaculaire, gloednieuwe accommodaties de deuren. Wij presenteren de tien mooiste zodat u alvast kan wegdromen bij zo veel luxe.

Rome is niet in één dag gebouwd en ook de constructie van nieuwe hotels neemt enkele jaren in beslag. Vooral ketens plannen op lange termijn, en daarom zullen ondanks de pandemie in 2021 wereldwijd toch buitengewone hotels worden geopend. Een overzicht.

1. Le Grand Contrôle, Parijs

Volledig scherm Voorbeeld van een suite in het Paleis van Versailles © Le Grand Contrôle

Vijf jaar geleden kreeg de Franse luxeketen Airelles de toestemming om drie historische gebouwen (Le Grand Contrôle, Le Petit Contrôle, Pavillon des Première Cent) van het Paleis van Versailles als hotel in te richten. Dit jaar gaat de eerste vleugel Le Grand Contôle met veertien suites open.

De inrichting van de kamers en het hotelrestaurant van driesterrenchef Alain Ducasse zal majestueus zijn met barokke meubels, kroonluchters en allerlei kunstvoorwerpen. Het gebouw krijgt ook een uitgebreide wellness en een binnenzwembad. De opening is voorzien voor de lente.

2. The Royal Atlantis, Dubai

Volledig scherm © The Royal Atlantis

De Belgische groep Besix bouwt mee aan het megaproject The Royal Atlantis dat bestaat uit een hotel en luxueuze appartementen. Het complex zal 795 gastenkamers en suites tellen, en 231 luxeappartementen. Gasten zullen baantjes kunnen trekken in een infinitypool met uitzicht op de Arabische Golf en de skyline van Dubai.

Honger en dorst zal er niet worden geleden met meer dan 35 bars en restaurants, waaronder 10 restaurants van bekende chefs zoals Heston Blumenthal en José Andrés. En om ervoor te zorgen dat beweging niet wordt verwaarloosd met zo veel lekker eten, krijgen hotelgasten gratis toegang tot het naastgelegen Aquaventure waterpark.

3. One&Only Portonovi, Montenegro

Volledig scherm © One&Only Portonovi

De hotelketen maakt haar Europese debuut met One&Only Portonovi, een uitgestrekt resort in Venetiaanse stijl aan de Adriatische kust in Montenegro. Het complex telt 140 kamers en villa’s en kijkt uit over Bokabaai, dat ook wel de zuidelijkste fjord van Europa genoemd wordt.

Het pand zal een scala aan schitterende zwembaden tellen, waaronder een voor gezinnen en een andere met een dj voor degenen die op zoek zijn naar een meer hippe ervaring.

4. Aman, New York

Volledig scherm © Aman New York

Amans tweede stadshotel (na Tokio) opent in het voorjaar in New York. De hotelketen is eigendom van de Russische zakenman Vladislav Doronin die bereid was om een half miljard dollar (ruim 420 miljoen euro) neer te tellen voor 18 verdiepingen van de Crown Building aan Fifth Avenue, daar waar vroeger het Museum of Modern Art was gevestigd. Het Aman-resort start op de vierde verdieping, op de lagere verdiepingen zijn boetieks gehuisvest.

Het hotel telt 83 suites, een zwembad van 20 meter, yogastudio, fitnessclub, wellness, tuinterras en een jazzclub.

5. Ritz-Carlton, Malediven

Volledig scherm © Ritz-Carlton Malediven

In mei opent Ritz-Carlton zijn eerste eilandresort op de Malediven, en voor deze luxueuze hotelketen mag het altijd een beetje meer zijn. Zelfs de kleinste van de zes bungalowcategorieën (Ocean Pool Villa) heeft een oppervlakte van 150 vierkante meter en beschikt over een eigen infinitypool op het zonneterras én butlerservice.

Het resort telt zeven restaurants, strand- en kinderclubs, bars en boetieks, een wellness en jachthaven.

6. Montage Big Sky, Montana

Volledig scherm © Montage Big Sky Montana

Big Sky is een fenomeen: het skigebied in het zuidwesten van Montana heeft drogere sneeuw dan Whistler (British Columbia) en meer gevarieerde pistes dan Vail (Colorado). En sinds de fusie met Moonlight Basin draagt het de titel van ‘grootste skigebied van de Verenigde Staten’ (3.800 hectare).

Toch gaat het hier niet om massatoerisme. Het nieuwe Montage Big Sky-resort wordt het eerste vijfsterrenhotel van Montana wanneer het in oktober de deuren opent. Het zal 150 suites en 39 luxueuze lofts tellen.

7. Rosewood, Sao Paulo

Volledig scherm © Rosewood Sao Paulo

De Franse toonaangevende designer Philippe Starck heeft het indrukwekkende gebouw in het Braziliaanse Sao Paulo naar zijn hand gezet. Het interieur is eerder ingetogen, alsof het zich ondergeschikt wil maken aan het weelderige groen. Braziliaanse kunstenaars hebben het geheel nog meer cachet gegeven zodat de Rosewood kan uitgroeien tot het creatieve centrum van de historische wijk Cidade Matarazzo.

Het hotel beschikt over 151 kamers, meerdere zwembaden, een wellness en fitnessruimte, evenals een bioscoop, muziekstudio en congrescentrum.

8. The Woodward, Genève

Volledig scherm © The Woodward Genève

Een historisch stadspaleis uit 1901 in het Zwitserse Genève ondergaat momenteel een metamorfose en zal herrijzen als een origineel hotel met enkel suites. Gasten kunnen genieten van een prachtig uitzicht op het Meer van Genève, een schitterend zwembad van 21 meter en een Guerlain Spa.

The Woodward zal ook fijnproevers kunnen bekoren met restaurants van twee sterrenchefs uit het imperium van wijlen Joël Robuchon, de Franse chef-kok die in 2018 in Genève stierf.

9. Villa Igiea, Sicilië

Volledig scherm Villa Igea Sicilië © Rocco Forte Hotels

Villa Igiea, het Belle Epoque-palazzo op het eiland Sicilië dat ooit royalty, Hollywoodsterren en fashionista’s aantrok, ondergaat een grootse restauratie om opnieuw te stralen zoals vroeger. Aan grandeur geen gebrek hier.

Het is een plek om even het bruisende Palermo achter jou te laten. Vooral de uitgestrekte uitzichten op de Tyrreense Zee zal menigeen kunnen bekoren. Alle kamers zijn ruim en voorzien van antiek meubilair. En het openluchtzwembad is de kers op de taart.

10. Xigera, Botswana

Volledig scherm © Xigera Botswana

Aan de westkant van het Meremi wildpark ligt Xigera, een adembenemende safarilodge van de Zuid-Afrikaanse hotelgroep Red Carnation. Het is kleinschalig met slechts 12 suites.

De unieke logementen zijn ontworpen door architect Anton de Kock. Hier speelt de natuur de hoofdrol en de drukke, chaotische wereld lijkt ver weg.