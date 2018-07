Deze vijf apps maken je autorit naar het zuiden aangenamer bvb

27 juli 2018

11u42

Dit weekend zal het weer erg druk zijn op de Europese wegen richting het zuiden. Om de files slimmer af te zijn en je welverdiende vakantie aangenaam te starten, stelt Apple-verdeler Switch enkele handige apps voor die reizigers op voorhand kunnen downloaden. Omdat je sinds vorig jaar geen roamingkosten meer betaalt voor je mobiele verbruik in de EU-zone, hoef je je geen zorgen te maken over een gepeperde rekening achteraf. De Android-gebruikers kunnen de apps ook downloaden via de Google Play Store

Wees de files te slim af

Waze, de app met als slogan outsmarting traffic together, zoekt voor jou constant naar de snelste route. Gebruikers van de app geven elkaar verkeersinfo door en zo help je dus ook de andere reizigers onderweg. Die périphérique in Parijs wordt plots een heus maar fijn avontuur, omdat Waze de hele tijd zoekt naar fileloze alternatieve wegen. Maar de app leidt je niet alleen sneller, maar ook veiliger naar je vakantiebestemming, zegt Vicky Verstappen van Apple-verdeler Switch: “Waze geeft je onderweg ook meldingen over mobiele controles, voertuigen op de pechstrook en gevaarlijke situaties.”

Gebruik je je smartphone als gps? Lees dan hier hoe je je eindbestemming zonder kleerscheuren bereikt.

Luister naar je favoriete muziek of Belgische radio

Je favoriete muziek is een must onderweg. Je kan je eigen muziek afspelen via de Muziek-App op je iPhone of gebruik maken van streamingdiensten zoals Apple Music en Spotify. Wil je toch nog graag luisteren naar je favoriete Belgische radiozender, schakel dan de app Radio Belgium in.

Houd je traject bij en maak achteraf een (foto)verslag

Maak je een roadtrip door Europa? Laat de app Polarsteps dan je volledige traject vastleggen. Tijdens je reis, of zelfs achteraf, kan je foto’s toevoegen zodat je onderweg een heel reisverslag kan maken. Je kan er op het einde van je reis ook meteen een mooi fotoalbum van laten printen. Leuk om je vakantie achteraf te delen met vrienden en familie.

Plezier voor de kids op de achterbank

Tevreden kinderen in de auto dragen méér dan een klein beetje bij tot een ontspannen en veilige rit richting het zuiden. LEGO en DUPLO hebben een heleboel creatieve apps die garant staan voor uren spelplezier onderweg. Happy kids: check!

Vind je auto terug in die wirwar van straatjes in dat pittoreske stadje

Een zalig zonnetje, een frisse zeebries én zopas de perfecte parkeerplaats gevonden om dat Italiaanse kuststadje te bezoeken. Domper achteraf als je na het bezoek aan die heerlijke pizzeria helemaal vergeten bent waar je auto stond. De Kaarten-App op je iPhone kan voor jou bijhouden waar je je wagen precies geparkeerd had.

