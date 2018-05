Deze tips van piloot kunnen je leven redden bij vliegtuigcrash jv

09 mei 2018

12u20

Bron: Quora 1 Reizen Bij vele passagiers blijft de schrik erin zitten dat er iets ergs zou gebeuren tijdens hun vlucht. Nochtans is de kans op een vliegtuigcrash amper 1 op 5,4 miljoen. Anderzijds kan je maar beter degelijk voorbereid zijn, mocht je ooit tóch zo'n ongeval meemaken. Dave Inch, kapitein van een Boeing 787, geeft op het forum Quora tips over wat je moet doen als je vliegtuig neerstort.

Eerst en vooral moet je je eigen lichaam beschermen en "alle scherpe voorwerpen uit je zakken halen, je riem losmaken, je das of sjaal uitdoen en ook je hoge hakken". En: "Zet je bril af voor de landing, zodat die niet wegvliegt en je hem weer kan opzetten om uit het vliegtuig te geraken."

"Ga ook na waar de dichtstbijzijnde uitgang is, plus een tweede optie, omdat bij een landing op het water bijvoorbeeld niet alle exits kunnen gebruikt worden. Je kan best op voorhand het aantal rijen naar de exits tellen en checken wat je onderweg zou kunnen helpen om de uitgangen te vinden als de cabine vol rook hangt."

Cruciaal is om, ondanks de paniek, goed te luisteren naar de instructies van de crew voor het landen. "Als je allemaal mee bent en begrijpt wat er van jou verwacht wordt, dan werk je samen om iedereen buiten te krijgen." Belangrijk daarbij: "Verlies geen tijd om met je camera alles te filmen... luister aandachtig. Overleven met een video op zak is cool, sterven omdat je meer interesse had in je video dan in de stewards, is veel minder cool."

Na de noodlanding komt het er vooral op aan om niet allemaal tegelijk naar de uitgang te hollen, maar je beurt af te wachten. "Blijf in je stoel tot iemand zegt dat je mag gaan. Open ook geen deur of raam zonder directe instructies daarvoor van de crew."

Inch raadt verder nog aan een bij voorkeur vochtige doek bij de hand te hebben om beter te kunnen ademen als er rookontwikkeling is. "Bij rook tijdens de evacuatie, blijf je zo laag mogelijk bij de grond."

Na een landing op het water is het van belang je reddingsvest pas op te blazen bij de uitgang. "Anders kan je vast komen te zitten tegen het plafond, als het vliegtuig zou vollopen met water. Dan zou je niet meer onder water naar buiten kunnen zwemmen. In zo'n geval moet je het reddingsvest weer uittrekken om alsnog naar buiten te zwemmen en moet je je aan iemand anders vastklampen. Reddingsvesten kunnen makkelijk twee mensen drijvende houden."

Baat het niet, dan schaadt het niet. Toch maar duimen dat je dit allemaal nooit moet toepassen in de praktijk.