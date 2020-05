Deze technologische vernieuwingen op luchthavens kunnen we misschien overhouden aan de coronacrisis Joeri Vlemings

27 mei 2020

17u40

Bron: CNBC 2 Reizen De coronapandemie verplicht luchthavens naar vernieuwingen te zoeken om reizen ook in deze tijden zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dat kan voor reizigers blijvende voordelen met zich meebrengen. Wie wenst er bijvoorbeeld niet om overal veel minder lang in de rij te staan? Dit ligt er misschien allemaal in het vooruitzicht, volgens experts die CNBC sprak.

Luchthavens zullen door de coronapandemie sneller moeten inzetten op allerlei toepassingen van de contactloze technologie. “We zien nu in vijf maanden tijd de innovatie van vijf jaar, en veel van die impact zal blijven”, voorspelt Ibrahim Ibrahim, die aan het hoofd staat van het in luchthavens gespecialiseerde consultancybedrijf Portland Design in Londen. Volgens Ibrahim worden de contactloze check-in, securitycontrole en boarden in versneld tempo ingevoerd. Gezichtsherkenning en oogscans vervangen paspoortcontroles.

De internationale luchthaven van Hartsfield-Jackson Atlanta in Georgia was eind 2018 de eerste in de VS om een biometrische terminal te installeren. Uit onderzoek blijkt dat 72 procent van de klanten het biometrische boarden verkoos boven het traditionele. Luchtvaartmaatschappij heeft de gezichtsherkenning intussen uitgebreid naar de luchthavens van Detroit, Minneapolis en Salt Lake City. United Airlines test in San Francisco, Washington Dulles en Houston. Elders in de wereld gebeurt dat in Canada, Japan, Italië, Spanje en IJsland.

Ook smartphones zullen een belangrijke rol spelen in het contactloze reizen en zullen fungeren als afstandsbedieningstoestel. Vandaag kan je al inchecken of je bagage droppen via je smartphone, zonder andere voorwerpen aan te moeten raken, maar op langere termijn zal je hele digitale identiteit opgeslagen worden op je mobieltje”, voorspelt Andrew O’Connor van Sita, een technologische luchtvervoersfirma. Sita ziet in de toekomst passagiers die de hele tijd in beweging zijn op de luchthaven en van wie de identiteit in enkele seconden kan worden geverifieerd. Die ‘Smart Path’-technologie wordt nu al toegepast in luchthavens van grootsteden als Athene, Brisbane, Doha, Muscat, Orlando, Miami en Boston.

Om rijen wachtenden aan de gates te vermijden, zouden reizigers via hun telefoon opgeroepen kunnen worden om naar de gate te komen. Nu staan we allemaal te vroeg bij de gate, vindt Devin Liddell, een andere expert. Volgens hem zal Covid-19 luchthavens dwingen om andere manieren van verzamelen te vinden voor het boarden.

Security

Altijd een moment om zo vlug mogelijk door te komen op een luchthaven: de security. Schoenen en broekriemen uit, om ze samen met handtassen en laptops in de telkens opnieuw te hergebruiken bakken, vol met kiemen, te laden. Niet meteen hygiënisch in coronatijden. Hoe kan dit anders? Een van de opties is om ‘op afspraak’ te werken. Dat gebeurt al op de internationale luchthaven van Montréal–Trudeau, waar passagiers zelf hun screening boeken. Je zou ook ‘vlotte doorgang-pasjes’ in het leven kunnen roepen, naar analogie met pretparken, aldus luchthavenexpert Tim Hudson aan CNBC. “Met behulp van slimme technologie zou de luchthaven passagiers een speciaal tijdslot kunnen toewijzen om de zone van de veiligheidscontrole te betreden”, aldus Hudson. Zo kan de luchthaven de mensenstroom zelf spreiden.

Opnieuw kunnen biometrische gegevens de procedures versnellen, maar dan moeten passagiers ook bereid zijn meer persoonlijke data prijs te geven, zegt Hudson. En dan rest er nog altijd het probleem van de bagage. Andere technologieën - zoals computertomografie die met algoritmes en het creëren van 3D-beelden onder meer explosieven kan spotten - zouden dit kunnen aanpakken. Bagage zal in de toekomst waarschijnlijk automatisch ontsmet worden op de transportband bij het inchecken. Voor handbagage zullen mogelijk technieken met UV-stralen of met verneveling worden ontsmet. Het is zelfs niet uitgesloten dat passagiers in een cabine van kop tot teen zullen worden gedesinfecteerd alvorens aan boord van een vliegtuig te stappen.

