Deze steden hebben de meest indrukwekkende kerstdecoratie

22 december 2018

15u51

Kerstmis komt steeds dichter bij, en dat betekent dat overal bomen, gebouwen en veel meer bedekt worden met fonkelende kerstlichtjes. Maar waar ter wereld bevinden zich nu juist de meest betoverende en sprookjesachtige kerstversiering? We zetten enkele uitblinkers hier alvast op een rijtje.

Moskou, Rusland

Het meest bekende plein van Moskou is ongetwijfeld het Rode Plein, maar het gezelligste is misschien wel Manezhnaya Square, dichtbij de eerstgenoemde toeristische trekpleister. Het plein staat in december vol met magische kerstversieringen, fonkelende kerstbomen en zelfs een schaatsbaan. In orthodox Rusland wordt kerst pas op 7 januari gevierd, wat betekent dat hun feestperiode begint met Nieuwjaar.

New York City, Verenigde Staten

New York, de lievelingsstad van Frank Sinatra en ook waarschijnlijk van veel kerstfanaten. Tijdens de feestdagen wordt de stad omgetoverd in een waar kerstparadijs, en het aansteken van de kerstboom op Rockefeller Center is daarvan het startschot. De lichtjes van de boom worden elk jaar ceremonieel aangestoken op de woensdag na Thanksgiving, een evenement dat bezocht wordt door tal van New Yorkers en toeristen. Verder staat er ook een gezellige kerstmarkt genaamd de “Winter Village” op Bryant Park, waar er geschaatst, gedronken en glühwein gedronken wordt.

Parijs, Frankrijk

De bijnaam “City of Lights” oftewel de Lichtstad past perfect bij Parijs, en dan zeker tijdens de kerstperiode. Zo zorgt de wereldberoemde Champs Elysées voor een lichtspektakel, verschijnen er gigantische kerstbomen overal in de stad en zorgen de Galéries Lafayette voor feeërieke etalages.

Medellín, Colombia

Elk jaar wordt Medellín tijdens de feestdagen voor een maand omgetoverd tot een waar lichtspektakel dankzij de kerstversiering, die ook el Alumbrado genoemd wordt. Tijdens het evenement zijn er maar liefst 35,000 met de hand gemaakte figuren te zien, die uit 26 miljoen LED-lampjes bestaan. De kerstperiode begint op 7 december met Día de las velitas of ‘dag van de kaarsjes’, de dag waarop de Onbevlekte Ontvangenis van Maria gevierd wordt. De stad wordt dan verlicht door duizenden kaarsjes die op straat en in de huizen van mensen worden aangestoken.

Tokio, Japan

Hoewel Japan geen christelijk land is, wordt Kerstmis er toch uitvoerig gevierd, maar dan niet om religieuze redenen. Kerstavond bijvoorbeeld wordt beschouwd als een romantische dag waarop koppels samen naar de lichtjes gaan kijken. En de beste plaats voor die activiteit in Japan is ongetwijfeld de ‘Winter Illuminations’ in Tokio. De verschillende districten in de Japanse hoofdstad strijden elk jaar om de mooiste versieringen, maar de hoofdprijs zou wel de Ao no Dokutsu, of de ‘Blauwe grot’, in het Shibuyadistrict kunnen zijn.

Rio de Janeiro, Brazilië

Carnaval is niet de enige feestdag die Brazilië met flair viert, ook de kerstperiode wordt gekenmerkt door veel kleur en vuurwerk. In Rio de Janeiro staat namelijk al 20 jaar een drijvende kerstboom in de Rodrigo de Freitas Lagune. De boom is 70 meter hoog en is versierd met meer dan 900 duizend LED-lampjes. Het aansteken van al deze lichtjes gaat gepaard met een spectaculaire vuurwerkshow.

Brussel, België

Ons land mag ook niet vergeten worden, want ook wij hebben een mooi verlichte kerststad in de aanbieding, namelijk Brussel. De kerstmark Winterpret of Plaisirs d’Hiver is de grootste van België en zorgt alvast voor een aangename wintersfeer. Naast de verschillende chalets kan je er ook gaan schaatsen op het Muntplein of een ritje maken op het reuzerad. Op de Grote Markt kan je de klank- en lichtshow meevolgen of de majestueuze kerstboom bezichtigen. De kerstmarkt en bijhorende versiering zullen te bewonderen zijn tot en met 6 januari.