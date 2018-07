Deze populaire gadgets kunnen we niet meer missen op reis en zo vermijd je dure verrassingen in het buitenland Redactie

04 juli 2018

13u10 0 Reizen Het drukste vertrekweekend van de zomervakantie staat voor de deur. Dat betekent dat overal in ons land tienduizenden gezinnen hun koffers aan het pakken zijn. En steeds vaker nemen vakantiegangers onderstaande gagdets mee op reis, zo merkt de grote Belgische webshop Art & Craft. Verzekeraars stellen dan weer vast dat ze 30 procent meer vragen krijgen over wat een reisverzekering dekt en wat niet. Daarom verderop in dit artikel ook vier gouden tips om onaangename verrassingen op reis te voorkomen.

Webshop Art & Craft lijst voor ons op welke gadgets voor vakantiegangers momenteel de deur uit vliegen:

Koelbox voor in de wagen

Misschien zien sommige Belgische kust-burgemeesters de ‘frigoboxen’ niet graag op hun strand, maar wie met de wagen op vakantie gaat, neemt er toch best een mee. In de koelbox blijven eten en drinken voor onderweg aangenaam fris. Dat is niet alleen lekkerder, het is ook een pak gezonder. “Koelboxen zijn het vakantie-item nummer 1 in onze webshop, zeker nu het ook in België al zo lang warm is. Vooral de toestellen die je in de auto kan aansluiten met een 12 Volt-aansluiting, doen het goed. Bij die boxen zorgt de accu van de auto ervoor dat het eten en drinken in de koelbox koel blijft,” zegt Sven Bastiaens van Art & Craft.

Onderwater fotocamera of GoPro

Een ander favoriet gadget is de onderwater fotocamera. Alternatieven als GoPro’s worden ook steeds populairder. “Steeds meer mensen nemen hun foto’s met de camera op de smartphone. Die is technisch prima. Maar daarmee kunnen ze niet in het water.” De toestellen nemen foto’s en video’s tot 30 meter diep. En hun speciale stof- en waterdichte behuizing maakt ze ook erg geschikt voor het ‘robuustere’ werk. Ze zijn bovendien zeer schokbestendig.

Drone met camera

Ook opvallend populair: drones met camera. Er zijn vandaag al heel wat exemplaren te koop die heel erg budgetvriendelijk zijn. En bovendien erg makkelijk mee te nemen, en eenvoudig met een app op je smartphone te besturen. “Met zo’n drone maak je unieke luchtbeelden op vakantie, die de herinnering later nog mooier maken. Het vakantiedomein, het strand, een wandeling in een prachtig natuurgebied. Een foto of video vanuit de lucht zegt toch dat ietsje meer,” zegt Bastiaens.

Draadloze harde schijf voor smartphonefoto’s

Op vakantie kijken we niet op een foto of een video meer of minder. Maar wat als het geheugen vol is? “De draadloze harde schijven die je met je smartphone kan verbinden, doen het erg goed”, zegt Bastiaens. “In een handomdraai kan je al je foto’s overzetten en zo weer opslagruimte vrijmaken op je smartphone.”

Powerbank

We vragen op vakantie veel van onze smartphone, en we hebben ‘m altijd en overal bij. Een hele dag foto’s maken, apps checken, bellen of een videocall met het thuisfront, de reviews van een restaurant lezen, het adres van een bezienswaardigheid opzoeken. Bovendien zorgen de warme temperaturen ervoor dat de batterij sneller leegloopt dan normaal. Om te vermijden dat je zonder batterij valt, kiezen steeds meer mensen voor een powerbank. Daarmee kan je je smartphone twee of drie keer volledig opladen. “Niet alleen mensen die op reis vertrekken, maar ook festivalgangers springen momenteel op de powerbanks”, zegt Bastiaens.

Verzekeringsagenten krijgen momenteel tot 30 procent meer vragen over wat een reisverzekering dekt en wat niet.

Naast gadgets is ook een goede reisverzekering handig én bovendien belangrijk op vakantie. Verzekeringsagenten krijgen momenteel dan ook tot 30 procent meer vragen over wat een reisverzekering dekt en wat niet. Met deze vier tips vermijd je onaangename en dure verrassingen op reis.

Neem foto’s van je dure reisspullen

Duizenden Belgen boeken al eens online een vakantiehuis bij particulieren of een niet-erkend verhuurkantoor. De populariteit van Airbnb is daar niet vreemd aan. Maar... al te vaak vergeten we dat een vakantiehuisje bij een particulier wel eens minder goed beveiligd kan zijn dan bijvoorbeeld een hotel, dat helemaal afgestemd is op toeristen.

“Vakantiegangers die na een avondje uit thuiskomen in een leeggeroofde vakantiewoning, het gebeurt meer dan je zou denken”, zegt Roel Druyts van Hillewaere Verzekeringen. “Als je dan niet kan bewijzen dat je een dure tablet of computer op vakantie had meegenomen, dan komt de brandverzekering niet tussen.”

“Daarom raden we iedereen aan de aankoopfacturen van al die dure apparaten bij te houden en er foto’s van te maken. Doe dit kort na aankomst op vakantie, zodat duidelijk is dat de spullen effectief ter plaatse waren. Foto’s die je met een smartphone neemt volstaan, want die registreren vaak ook de datum waarop de beelden zijn genomen.”

Bereid je voor op 'exotische' avonturen

Meer dan ooit zoeken we tijdens onze vakantie het grote avontuur op. Van parasailing over jetskiën tot je met een waterjetpack de lucht laten instuwen, of in de Alpen gaan klimmen: je kan het zo gek niet bedenken of we doen het tijdens die paar vrije weken per jaar. Meteen is ook de ernst van letsels op vakantie toegenomen.

“Uiteraard dient een vakantie om je te amuseren. Maar niet iedereen is fysiek en mentaal klaar om dit soort grote avonturen te beleven. Zeker niet als je de rest van het jaar helemaal niet de grote avonturier bent”, stelt Leen Verheyen van Hillewaere Verzekeringen. “Vermijd daarom om helemaal uit het niets plots ‘exotische’ sporten te gaan uitoefenen tijdens je vakantie. Wie toch koste wat kost een avontuurlijk uitje wil ondernemen, moet dat niet laten maar kan zich beter goed voorbereiden. Dat kan je fysiek doen, enkele weken voor je vertrekt. Maar ga ook zeker bij je verzekeraar na of je bij een ongeluk kan rekenen op het nodige financiële vangnet.”

Reken niet alleen op je kredietkaart

Vele kredietkaarten houden ook een “reisverzekering” in, maar die dekt lang niet alles. “Een aantal types kredietkaarten verzekert alleen annulaties en voorziet geen verzekering tegen een reisongeval. Bovendien geldt de dekking in sommige gevallen alleen voor een ongeval met een vliegtuig, bus of huurwagen die je met je kredietkaart hebt betaald. Let ook goed op met het maximale bedrag waarvoor je bent verzekerd. In de Verenigde Staten kan een zware medische ingreep bijvoorbeeld al snel een stuk duurder uitvallen dan in eigen land”, waarschuwt Verheyen.

Neem ter plaatse niet de goedkoopste autohuurverzekering

“De laatste jaren merken we dat meer landgenoten op eigen houtje een plaatselijk autoverhuurbedrijf binnenstappen”, aldus nog Roel Druyts. “De rekening valt dan op het eerste gezicht ‘goedkoper’ uit. Maar dat komt meestal omdat ze - zonder het goed en wel te beseffen - slechts een simpele polis Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) nemen. Bij een botsing kan de rekening dan wel eens flink oplopen, omdat niet alles gedekt is. We hebben meer dan eens verhalen gehoord van Belgen die maar liefst 12.000 euro moeten ophoesten. Onze raad is dan ook: neem altijd de duurste verzekering bij een autoverhuurder, of vraag tenminste welke schade gedekt is en welke niet.”