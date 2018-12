Winter in Antwerpen Gesponsorde inhoud Deze plekjes bezoekt Sarah Bettens straks in haar stad Antwerpen Etalageshoppen bij Dries Van Noten & unpluggen in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Aangeboden door Stad Antwerpen

06 december 2018

09u00 1 Reizen Zaterdag schiet de Winter in Antwerpen uit de startblokken, met als hoogtepunt een concert van K’s Choice, begeleid door een 600-koppig koor. Sarah Bettens ruilt twee weken lang de Palm Desert van Californië in voor hometown Antwerpen en wie weet loop je haar straks op één van haar favoriete plekken tegen het lijf.

1. Etalageshoppen bij Dries Van Noten

“Als ik in ’t stad ben en ik heb wat vrije tijd, dan ga ik shoppen met ons moeder. We wandelen naar Dries Van Noten, om quasi meteen te beslissen dat we dat eigenlijk veel te duur vinden (lacht). Mijn moeder is trouwens de énige persoon ter wereld met wie ik kan winkelen. Ze is altijd geïnteresseerd en ze heeft oneindig veel geduld. Wil ik 15 verschillende soorten jeans passen bij Diesel, dan kan dat. Er verandert veel in Antwerpen. Ik wandel ook graag eens door de Huidevetterstraat, om nieuwe winkels te ontdekken.”

Dries Van Noten, Nationalestraat 16, 2000 Antwerpen

2. Uitwaaien langs de Scheldekaaien

“Vroeger ging ik wel eens hardlopen langs de kaaien, tot aan het strand van Sint-Anneke. Geen betere plek om inspiratie op te doen. Bovendien blijft het uitzicht mij verbazen. Als ik langs de kaaien wandel en ik zie in de verte linkeroever liggen - waar een groot deel van mijn jeugd ligt - dan maakt mij dat nostalgisch.”

Info over wandelingen in Antwerpen via www.visitantwerpen.be/nl/wandelingen/scheldekaaien.

3. Brunchen met Belgisch brood

“Met mijn vriendinnen spreek ik af bij Le Pain Quotidien. Het is ons vast stekske. Door het tijdsverschil met de V.S. ben ik aan ontbijt toe wanneer zij willen lunchen en dat kan hier allebei. Het is er gezond en het brood is lekker. Belgen zijn echt verwend op vlak van brood. In Amerika bestaat die broodcultuur niet.”

Le Pain Quotidien,

Lange Kievitstraat 107, 2018 Antwerpen

Steenhouwersvest 48, 2000 Antwerpen

Graanmarkt 6, 2000 Antwerpen

Mechelsesteenweg 47, 2018 Antwerpen

4. Thee drinken op z’n Amerikaans

“Ik vrees dat ik zo’n saaie Amerikaanse ben geworden die meteen de Starbucks opzoekt als ze landt (lacht). Ik ben nochtans geen koffiedrinker, wel een theefan. Op dat vlak ben ik dus eerder een gewoontedier dan een avonturier. De Chai Latte van Starbucks is exact zoals ik hem wil.”

Starbucks,

Koningin Astridplein 27, 2000 Antwerpen

Groenplaats 13, 2000 Antwerpen

5. Unpluggen in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

“Hier in België moet alles snel gaan. De smartphone staat voortdurend aan. Er is overal lawaai. Het is hier altijd druk. Als het thuis - in Californië - eens te hectisch wordt, dan ga ik voor dag en dauw wandelen met de hond. Hier kom ik tot rust in onze kathedraal. Geen gebouw zo indrukwekkend. Eén stap binnen en alles wordt stil. Een bezoekje aan de kathedraal, hoe kort ook, is met mijn drukke agenda meer dan welkom.”

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Groenplaats 21, 2000 Antwerpen

6. Vegetarisch uit eten

“Ik ga eigenlijk zelden op restaurant. Als ik dan eens hier ben, dan vind ik het veel gezelliger om bij mensen thuis te gaan eten. Waarschijnlijk vinden die mensen dat net wat minder gezellig omdat ze altijd heel erg hun best doen om voor mij te koken (lacht). Zowel mijn moeder als mijn schoonzussen koken geweldig lekker. Ik houd van puur, eenvoudig eten en ik ben ook vegetariër. Krijg ik toch honger als ik in’t stad ben, dan spring ik binnen bij De Broers van Julienne. Een vegetarisch eethuis met een groot aanbod.”

De Broers van Julienne, Kasteelpleinstraat 45-47, 2000 Antwerpen

7. Kuieren door de oude stad

“Het waren mijn jongste kinderen die mij er de laatste keer op attent maakten hoe sprookjesachtig Antwerpen eigenlijk is. Het was de eerste keer dat ze in Europa waren en de reis maakte een immense indruk op hen. Die eeuwenoude cultuur, die imposante gebouwen, de kasseien, de paarden in de stad, de smalle steegjes,… in Amerika bestaat dat niet hé. Het is heel plezant om de stad door hun ogen te zien en hen kennis te laten maken met de gewoontes van hier, zoals warme wafels eten en een frietje steken. Heerlijk ook hoe je hier alles te voet of met de fiets kan doen. Ook dat is ondenkbaar in de States.”

8. ‘Frietje steken’

“Als tiener heb ik nog ijsjes geschept bij ijssalon Crème de la crème op de Oude Koornmarkt. Terwijl Dries in het gebouw ernaast - bij Frituur d’Anvers - de lekkerste frietjes bakte. Dries bakt er nog steeds frietjes en ik ga nog altijd langs als ik in de buurt ben. Zeker als de kinderen mee zijn.”

Frituur d’Anvers, Oude Koornmarkt 3, 2000 Antwerpen

9. Cadeautjes inslaan voor de kinderen

“Voor ik weer naar huis vertrek maak ik nog een stop bij de supermarkt voor kinnekessuiker, speculaas en chocolade. Typisch Belgisch, en onze jongste kinderen zijn grote fan.”

Het akoestisch concert van K’s Choice met pop-up koor onder leiding van Hans Primusz gaat door op zaterdag 8 december om 17u45 op het Operaplein in Antwerpen. Meer weten over de activiteiten tijdens de Winter in Antwerpen? Surf naar www.winterinantwerpen.be.