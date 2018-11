Deze kaart toont wat de namen van alle landen betekenen Arne Adriaenssens

25 november 2018

19u46

Bron: Literal World Map, Forbes 0 Reizen Dat België vernoemd is naar de Gallische stam de Belgae wist je waarschijnlijk. En dat Nederland zijn naam dankt aan zijn lage ligging kon je ook wel raden. Maar waar komen alle andere landnamen vandaan? Deze kaart toont je de herkomst van alle landen ter wereld!

Toegegeven, velen onder hen doen geen grote ogen trekken. Dat Frankrijk ‘land van de Franken’ is, Rwanda ‘land van de Rwandezen’ en IJsland ‘land van ijs’, verbaast u waarschijnlijk niet. Andere landen hebben echter een iets gekkere herkomst.

Kent u bijvoorbeeld ‘land van de vele konijnen’, ‘land op de grens’ of ‘plaats van asiel’? Dat zijn respectievelijk Spanje, Oekraïne en Malta. In Afrika vind je dan weer landen met de bizarre namen ‘de eilanden’ (Algerije), ‘grens’ (Egypte), ‘land van de verbrande gezichten’ (Ethiopië), ‘zij die zijn gevlucht’ (Botswana) en ‘nijlpaard’ (Mali).

Een ander vakantieparadijs is ‘mannen met kroezelhaar’ of respectievelijk Papoea Nieuw Guinea. Het uitgestrekte Canada krijgt de ironische vertaling ‘het dorp’.

Verwarrend zijn ook de landen ‘klein Venetië’ en ‘land van de Romeinen’. Hoewel beide landen aan Italië doen denken, gaat het hier over Venezuela en Roemenië. Italië zelf draagt de mysterieuze naam ‘land van het kleine vee’.

Wie nog wat meer wil weten over der herkomst van sommige landen, kan in de research van de makers van de kaart duiken. Die hebben al hun bevindingen en conclusies gebundeld in een overzichtelijke tabel die kort iets zegt over elk land ter wereld. De kaart in groot formaat bekijken, kan je hier.

