Deze escape room maakt je vakantiedromen waar

03 juni 2019

Wie de deur van een escape room al achter zich in het slot hoorde vallen terwijl een aftelklok meedogenloos begon te tikken, herinnert zich vast nog hoe de zenuwen door je lijf gierden. Lukt het om de puzzels en raadsels binnen de gestelde tijd op te lossen, dan zwaait de deur opnieuw open en is de ontlading groot. Maar waarom zijn ontsnapkamers zo populair?

1. Je leert samenwerken

Het concept van een escape room is duidelijk: je laat je met je gezelschap opsluiten in een kamer en dient binnen een afgestelde tijd een resem breinbrekers te kraken om opnieuw vrijgelaten te worden. De eerste ontsnapkamer ontsproot aan het brein van softwareontwikkelaars in Silicon Valley in 2006. In geen tijd groeide het uit tot een toeristische attractie, en de vonk sloeg over naar Hongkong en Japan. Sinds 2015 telt ook ons land heel wat escape rooms. Of je je nu laat opsluiten met je ouders en partner, je vrienden of je collega’s: vast staat dat jullie de krachten en talenten binnen jullie groep moeten bundelen om de race naar de ontsnapping tot een goed einde te brengen. Ben jij een kei in wiskunde, is je vriendin creatief, is je broer goed in logisch denken en neemt je vader steevast de leiding? Al deze eigenschappen zijn onontbeerlijk om de krakende deur naar de vrijheid te doen openzwaaien.

2. Je leert jezelf en anderen beter kennen

Loop je je collega alleen tegen het lijf bij de koffiemachine, kan je broer schijnbaar alleen over de nieuwste games praten en heb je er geen flauw idee van wat je beste vriendin de laatste tijd écht bezighoudt: vast staat dat vanaf de deur van de ontsnapkamer achter jullie in het slot valt je aspecten van hen leert kennen waarvan je niet wist dat ze die hadden. Geef toe, wat is er leuker dan de mensen die zo dicht bij je staan nòg beter te leren kennen?

3. Je ontsnapt aan de werkelijkheid

De naweeën van de verkiezingen, de nakende Brexit, onze impact op het klimaat, het mogelijke vertrek van bondscoach Roberto Martinez: het zijn bezorgdheden die je bij het betreden van de ontsnapkamer buiten geparkeerd laat. Al jullie aandacht gaat immers naar de puzzels en breinbrekers in de vaak prachtig ontworpen themakamer, tijd om de dagelijkse realiteit tot je te laten doordringen is er eenvoudigweg niet. De gekozen thema’s helpen je trouwens uitstekend om het leven daarbuiten zo snel mogelijk te vergeten: van donkere, benauwde kelders over met stofjassen en erlenmeyers uitgeruste laboratoria tot met moordlustige zombies bevolkte torenkamers: de mogelijkheden zijn eindeloos. Of wat dacht je van deze: stap met je gezelschap in een reusachtige reiskoffer en probeer om binnen de 25 minuten door het kraken van codes zicht te krijgen op jullie gedroomde vakantie. De escape room verlaten kan pas als jullie vakantieplannen in kannen en kruiken zijn. Bovendien maak je een kans op een golden ticket van 2.500 euro om die vakantie te verzilveren. Ontsnappen kan niet meer!

