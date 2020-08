Deze busroute loopt van Londen tot New Delhi: 20.000 kilometer in 70 dagen én met tussenstop in Brussel AW

24 augustus 2020

18u05

Bron: Bus To London 5 Reizen Hoewel er van verre reizen voorlopig geen sprake is, ziet de toekomst er rooskleurig uit. Volgens reisorganisatie Hoewel er van verre reizen voorlopig geen sprake is, ziet de toekomst er rooskleurig uit. Volgens reisorganisatie Adventures Overland althans. Zij lanceren in mei 2021 een busroute die van het Verenigd Koninkrijk tot helemaal in India loopt (en/of omgekeerd): 20.000 kilometer in 70 dagen, met tussenstops in 18 verschillende landen.

Het gaat om de allereerste busroute die het Verenigd Koninkrijk met India verbindt. Reizigers kunnen kiezen om voor het héle pakket te gaan met als eindhalte New Delhi in India. Minder fanatieke reizigers kunnen hun reis eerder beëindigen, in Rusland, China of Thailand bijvoorbeeld. De bus maakt immers talrijke tussenstops in grootsteden als Moskou, Praag, Bangkok en zelfs Brussel. Nog een leuke extra: voordat reizigers in China arriveren, maken ze een cruise op de Kaspische zee in Kazachstan.

Al maakt de pandemie het de organisatoren niet makkelijk, ze hebben nog steeds goede moed om in 2021 te kunnen starten. Ze hebben immers heel wat ervaring met lange afstandsreizen en zijn recordhouder bij Guiness World Records voor lange afstandsexpedities. “We lichten elke route in elk land door om ervoor te zorgen dat de reis naadloos verloopt”, aldus Tushar Agarwal, een van de organisators. “We nemen de documentatie en vergunningen voor onze rekening en zorgen dat deelnemers zich alleen maar moeten focussen op de reis.” Daarnaast moet een Engelstalige gids de communicatie in andere landen vlot doen verlopen. “Bovendien is de bus op zo’n manier gemaakt dat ze in alle luxe en comfort voorziet.”