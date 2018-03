Deze 7 tips doen uw Airbnb renderen Ronald Meeus

17 maart 2018

10u51 0 Reizen U hebt tijdelijk een appartement of een huis leegstaan, of u kunt een overtollige kamer in uw woning inrichten als tijdelijk verblijf. Op Airbnb zetten, dan brengt het nog wat op. Hier zijn een paar profieltips.

De grootste internationale speler in de 'deeleconomie' in ons land is zonder enige twijfel Airbnb: een site en app waarop iedereen een vrijstaande kamer, een appartement of een huis voor korte tijd kan verhuren, net zoals een hotel of een B&B. Het is een aanlokkelijk ding, dat wereldwijd al voor 4,5 miljoen verhuurbare verblijven op de site heeft staan. Heel wat reizigers en dag- en weekendtrippers zweren bij Airbnb, omdat het in de regel goedkoper is dan een hotelverblijf, en verhuurders verdienen een aardige cent bij met ruimtes die ze toch leeg hebben staan. Maar er is een groot verschil tussen een Airbnb die onopgemerkt blijft en één die geregeld wordt geboekt. En dat verschil zit hem in enkele finesses.

