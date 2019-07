Disneyland Paris Gesponsorde inhoud Deze 5 goed bewaarde geheimen van Disneyland Paris maken je bezoek aan het park nog magischer Aangeboden door Disneyland Paris

25 juli 2019

08u00 5 Reizen Plan je een reis naar Disneyland Paris, dan vind je op de website van het park een schat aan informatie. Maar sommige bijzondere weetjes lees je er niet: die worden overgedragen van ware Disneyfan tot Disneyfan. Dit zijn vijf van die goed bewaarde Disneygeheimen.

1. Het Kasteel van Doornroosje is niet zomaar roze

Het meest legendarische en vaakst gefotografeerde gebouw van Disneyland Paris is zonder twijfel het Kasteel van Doornroosje. Het heeft een magische roze kleur, niet omdat veel kindjes dat mooi vinden, wel omdat roze knap contrasteert met grijs. Door die slimme keuze komt het kasteel altijd kleurrijk uit op foto’s tegen de vaak bewolkte Franse hemel. En omdat het gebouw naar het noor-den gericht is, zal je ook nooit tegenlicht hebben wanneer je een foto of selfie neemt. Bekijk ook eens de kleurschakeringen van het kasteel van dichtbij. Lijkt het alsof het roze onderaan donkerder is dan bovenaan? Dat is geen illusie, maar werkelijkheid. Die kleurschakering laat het vijftig meter hoge bouwwerk groter lijken dan het werkelijk is.

2. In de kelder van het Kasteel van Doornroosje huist een draak

Breng ook een bezoek aan de kelder van het Kasteel van Doornroosje, want daar woont de levens-echte draak van Merlijn. Hij is ruim 27 meter groot en weegt 2,5 ton, maar je hoeft niet bang te zijn want hij ligt vredig te slapen. Al durft hij weleens te grommen in zijn dromen, of hij beweegt zijn staart en blaast rook uit zijn neus. De draak is de grootste animatronic-robot in het hele park.

3. Disneyland Paris heeft een eigen barbier

Wil je zeker zijn dat manlief goed op alle Disneyfoto’s staat? Maak dan een afspraak bij de enige echte barbier van Disneyland Paris, Dapper Dan’s Hair Cuts. Dat lees je goed, Disneyland heeft een echte kapperszaak, gevestigd in Flower Street, een rustig zijstraatje van Main Street, U.S.A. En wat voor een kapperszaak! De pluchen fauteuils, het antieke interieur en de oude kappersinstrumen-ten katapulteren je zodra je binnenkomt terug naar de negentiende eeuw. Maar geen zorgen. Hoe-wel kapper Domenico Canzoneri volgens de methodes van vroeger werkt, is het resultaat altijd eigentijds. Leuk weetje: buiten de zaak hangt een spiegel en wanneer je erin kijkt, zie je hoe je eruit zou zien met een snor of baard.

4. Hou je oren gespitst

In Disneyland Paris geef je niet alleen je ogen de kost, maar ook je oren. Om een totaalbeleving te creëren, bevat het park immers heel wat levensechte audiodetails. Let bijvoorbeeld goed op wan-neer je het gebouw passeert met het bord ‘Pianolessen’ aan de gevel. Je hoort binnen echt iemand op een klavier tokkelen. Naast de Discovery Arcade is dan weer een tandartspraktijk gevestigd waar boorgeluiden opklinken. Brrr! De paarden die door Main Street, U.S.A. draven hoor je boven-dien al van ver aankomen, omdat ze speciale hoefschoenen dragen. Want niks is idyllischer dan vrolijk hoefgetrappel.

5. De duurste attractie van Europa staat in Disneyland Paris

Ratatouille: The Adventure Continues is de duurste pretparkattractie ooit op Europese bodem. De trackless darkride kost maar liefst 200 miljoen euro! ‘Trackless’ betekent dat de karretjes in de at-tractie niet op rails rijden, maar bestuurd worden door een soort gps-systeem. En ‘darkride’ wil zeggen dat het avontuur plaatsvindt in het donker. Tijdens de rit door het restaurant van Chef Skinner krijg je 3D-filmfragmenten te zien en dankzij je 3D-bril voelt het alsof je met het hele gezin midden in het verhaal zit: je wordt net als rat Rémy achtervolgd door de boze kok! Disneyland Paris is het enige Disneypark ter wereld met deze attractie, dus skip ze niet.

