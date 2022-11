Deze 30 wondermooie bestemmingen zijn een must in 2023 volgens Lonely Planet

“Dit jaar wilden we echt iets nieuws proberen”, legt Nitya Chambers van Lonely Planet uit. “We stelden immers vast dat reizigers niet alleen naar bestemmingen zochten, maar ook naar ervaringen.” En zo komt het dat de bestemmingen voor de eerste keer zijn opgedeeld in vijf categorieën: Eat (Eten), Learn (Leren), Journey (Reizen), Unwind (Ontspannen) en Connect (Verbinden).

EAT - Culinaire hoogstandjes

Het is geen verrassing dat Lima voorkomt als een van de uitverkorenen in de categorie ‘eten’ van Lonely Planet - de hoofdstad van Peru wordt al jaren geroemd voor haar uitstekende restaurants.

Haar Zuid-Amerikaanse zus Montevideo is echter niet zo bekend. Bezoekers van de Uruguayaanse hoofdstad herkennen wellicht gerechten die ook elders op het continent populair zijn. Uruguay wordt trouwens ook steeds meer een wijnbestemming, met zowel lekkere rode als witte wijnen. Bovendien is het er veel betaalbaarder en minder druk dan in Mendoza in Argentinië.

Volledig scherm Lima, de hoofdstad van Peru © Getty Images

EAT - de volledige lijst:

Umbrië, Italië

Kuala Lumpur, Maleisië

Fukuoka, Japan

Lima, Peru

Zuid-Afrika

Montevideo, Uruguay

CONNECT - Maak contact

Toen de grenzen na vele coronabeperkingen weer opengingen, voelden veel reizigers de drang om (opnieuw) contact te leggen met anderen.

Zo is Boise, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Idaho, de thuisbasis van de grootste Baskische gemeenschap ter wereld buiten Spanje. Sommige inwoners spreken nog steeds de Baskische taal, houden van traditionele dansen en maken de paella groot genoeg om de hele stad te voeden.

Sydney, helemaal aan de andere kant van de wereld, pronkt ook op de lijst. De Australische stad staat bekend om haar vriendelijke inwoners, maar ook om haar prachtige stranden, uitstekende eetgelegenheden en het operagebouw als icoon.

Ghana wil maar wat graag mensen bij elkaar brengen. Het Afrikaanse land wil acht miljoen toeristen per jaar lokken.

Volledig scherm Sydney © Getty Images

CONNECT - de volledige lijst

Alaska

Albanië

Accra, Ghana

Sydney, Australië

Guyana

Boise, VS

UNWIND - Ontspannen en loslaten

Veel reizigers willen er gewoon even tussenuit om de stress achter zich te laten. Volgens Lonely Planet zijn eilandbestemmingen zoals Jamaica en Dominica in het Caribisch gebied dé plek om tot rust te komen.

Malta - een andere bestemming om te ontspannen en los te laten - is een echt juweeltje met het klimaat van Italië. Ook het Griekse schiereiland Chalkidiki hoort in die categorie thuis. Net als de Indonesische archipel Raja Ampat, misschien wel een van de laatste overgebleven paradijzen op aarde.

Volledig scherm Het Griekse schiereiland Chalkidiki, is de ideale plek om te ontspannen. © Getty Images

UNWIND - de volledige lijst

Chalkidiki, Griekenland

Jamaica

Dominica

Raja Ampat, Indonesië

Malta

Jordanië

LEARN - Blijven leren

Heb je een nieuwe taal geleerd tijdens de lockdown of bak je al een zuurdesembrood als een professional? Als je wil blijven bijleren na de pandemie, stelt Lonely Planet voor om een bestemming te bezoeken waar je je kennis kan verdiepen.

New Mexico bijvoorbeeld, de Amerikaanse staat met de bijnaam ‘Land van Betovering’, waar bezoekers kunnen leren over de Indianen, maar evenzeer het Spaanse erfgoed kunnen bestuderen.

Citytrips kunnen ook jouw horizon verbreden. Leer in Marseille meer dan alleen “merci beaucoup” zeggen, terwijl je ligt te zonnen aan de Middellandse Zee. In Engeland is Manchester een onderschatte culturele bestemming, met kunstgaleries, veel optredens en een jaarlijks cultuurfestival.

Volledig scherm Marseille © Getty Images

LEARN - de volledige lijst

Manchester, VK

New Mexico, VS

Dresden, Duitsland

El Salvador

Zuid-Schotland

Marseille, Frankrijk

JOURNEY - De reis is de bestemming

Uiteindelijk, of je nu zoekt naar een perfecte maaltijd of een prachtig stadsgezicht, reizen gaat net zo goed over de eindbestemming als de reis ernaartoe. Met dat in het achterhoofd heeft Lonely Planet plekken geselecteerd voor de meest reislustige reizigers.

Het is geen verrassing dat het Centraal-Aziatische koninkrijk Bhutan op de lijst staat. In 2022 werd het land eindelijk weer opengesteld voor toerisme en onthulde het zijn kroonjuweel - de Trans-Bhutan trail, die 400 historische en culturele bezienswaardigheden met elkaar verbindt.

Zambia, een andere reisbestemming, is misschien het best bekend om de Victoriawatervallen. Maar ook de diversiteit aan wilde dieren is fantastisch en nodigt uit tot een safari. West-Australië is dan weer veel minder gekend, maar is uiterst geschikt voor een echte roadtrip.

Volledig scherm Een safari in Zambia © Getty Images

JOURNEY - de volledige lijst

Istanbul, Turkije

Sofia, Bulgarije

Nova Scotia, Canada

Bhutan

Zambia

West-Australië

Parque Nacional Naturales, Colombia

