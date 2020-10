Deze 18 kilometer lange tunnel moet snelle verbinding tussen Duitsland en Denemarken mogelijk maken

Sunweb geeft reiziger geld terug bij negatief reisadvies

24 september Belgische reizigers die vanaf vandaag een vakantie boeken en tussen 15 december 2020 en 15 mei 2021 vertrekken, krijgen van Sunweb hun geld teruggestort wanneer hun vakantiebestemming binnen twee weken voor vertrek een negatief reisadvies krijgt ten gevolge van Covid-19. Dat meldt de reisorganisatie, die in België actief is met de merken Sunweb, Eliza was here en Totally.